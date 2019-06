Era una palabra muy esperada. Tras la muerte de Beatriz Salomón, las críticas hacia Jorge Rial en las redes sociales se multiplicaron. Muchos recordaron que el conductor televisó el momento en el que la vedette vio una cámara oculta (que mostraba una infidelidad de su marido, Alberto Ferriols) y aseguraron que por ese episodio se terminó la carrera de la actriz.

Consciente de la catarata de agravios, el periodista abrió Intrusos(América, a las 13), realizó un fuerte descargo y contó su verdad. "Me quiero tomar un minuto para esto, porque fue un fin de semana lamentablemente con malas noticias, una de ellas fue la muerte de Beatriz Salomón", comenzó diciendo.

Y agregó: "Desde aquí, un saludo enorme a sus dos hijas, por el amor que se tenían. Fue una muerte realmente espantosa, terrible, con mucho sufrimiento para Beatriz".

Tras sus condolencias, inició el descargo: "En el año 2004 se le hizo una cámara oculta al doctor Ferriols, que era en aquel momento el esposo de Beatriz Salomón. Un médico que muchos de aquí lo recordamos. Un día de ese 2004, Intrusos iba a la noche, y a las 22 salía Punto Doc. Salía grabado, y nosotros a las 23 salíamos en vivo".

"Punto Doc hacía investigaciones periodísticas en base a las cámaras ocultas. Un día se empieza a promocionar una cámara oculta al doctor Ferriols. Nadie sabía de qué se trataba bien, esto que quede claro. Es la verdad, nadie la puede refutar porque la conozco", continuó.

Y se encargó de remarcar en más de una ocasión que "nadie sabía de qué se trataba exactamente esa cámara oculta". "Beatriz Salomón habla con Luis Ventura, porque eran muy amigos. Y ella le dijo que quería venir a defender a su marido. Ella creía que la cámara oculta era por un tema de la habilitación de la clínica. Ella pide venir. En algún momento discutimos el tema, porque era contestarle a un programa del canal", añadió.

Luego, Rial explicó que arregló con Salomón "ver el programa en el estudio de Intrusos". "Dijimos que íbamos a grabar todo eso, para después pasarlo. Estaba todo prendido el estudio, grabando. Ferriols estaba muy nervioso", recordó.

Según el relato del periodista, en ese momento "todos" descubrieron que "la cámara oculta era porque el doctor Ferriols le hacía cirugías estéticas a chicas trans a cambio de sexo".

"Cuando vimos eso, el clima fue silencio, esto era un cementerio. Ferriols se puso blanco, colorado, azul, violeta. Beatriz le dijo 'ese no sos vos, ¿no?'. Él intentó defenderse. Pero en el medio, en la previa acá, lo llamó el abogado Mariano Cúneo Libarona y le dice: 'Váyanse, no salgan al aire'", sostuvo.

El conductor afirmó que al escuchar eso le ofreció irse a su casa, pero que ella se negó porque "quería defender a su marido". "Ella tenía una lapicera, había venido con papeles de la municipalidad. Cuando lo vio lo que era, dejo de anotar, y con la lapicera empezó a pegarle cada vez más fuerte a la mesa", rememoró.

"Salimos al aire con el OK de Beatriz Salomón. Se quedaron, pusimos al aire lo que salió durante el grabado. Y luego ellos se defendieron en vivo. Se iban de acá peleándose. Y en el remis Beatriz explotó, nos lo contó el remisero", reveló.

"Después pasa lo que pasa. Ella se separó. Ferriols no le pasó nada (de plata) a Beatriz Salomón, que después vino muchas veces más a este programa. Hasta que un día tomó la decisión de iniciarle un juicio a este canal. Después nos metió a Luis Ventura y a mí", indicó.

Y en plan de aclarar todo, Rial explicó que él fue "el único" que logró que la vedette se siente "a hablar con la gente del canal". "Adelante mío, se le hace una oferta a la Turca. Estaba muy mal ella (económicamente). La suma era muy importante para salir de ese momento. Y se le ofrecía laburo. Pero algo pasó en el medio, volvemos a reunirnos y no acepta. Creo que fui el único que intentó ayudar a Beatriz en eso, de sacarle de ese quilombo con el canal. No llegamos a un acuerdo, lo lamenté mucho", sostuvo.

Y cerró: "Los que hicieron la cámara oculta serán los responsables. A los que me desearon la muerte les digo que yo lamento mucho la muerte de Beatriz Salomón. Quiero aclarar esto para aquellos que nos hacen responsables, gente tenebrosa y oscura. Infórmense, no sean tan burros. No repitan como loritos, pueden ir a los archivos".

Fuente: Clarín