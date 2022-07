Stranger Things regresó al servicio de streaming Netflix con su temporada 4 después de tres años y renovaron el fenómeno con una nueva parte de la historia que cautivó notablemente a los fanáticos. En los nueve episodios estrenados hubo grandes momentos que fueron icónicos, pero no hay dudas de que Eddie Munson tocando 'Master of Puppets' es uno de los principales. Ahora se conoció un video de su intérprete, Joseph Quinn, practicando en el set de grabación y se hizo viral.

El volumen 1 nos muestra a Eleven en medio de la recuperación de sus poderes y conociendo su vínculo con Vecna al momento de la primera apertura del portal hacia el Upside Down. Mientras la joven intenta escapar, en el volumen 2 observamos a parte de la pandilla de amigos en Hawkins intentando detener por sus propios medios a la amenaza. Una de las fases de la estrategia depende de Dustin y Eddie, quien comienza a tocar la canción de Metallica para distraer a los Demobats.

La escena fue elogiada y es catalogada como una de las mejores de la temporada 4 de Stranger Things, sobre todo por lo sucedido posteriormente, donde estos murciélagos diabólicos del Upside Down terminan asesinando a Eddie. Desde el primer momento, los realizadores dejaron en claro que Joseph Quinn es quien toca la guitarra realmente, pero hubo algunos que desconfiaron de esto. Para despejar cualquier tipo de dudas, se publicó un video del actor practicando Master of Puppets.

practice makes perfect pic.twitter.com/yjv63A1pfp — stranger writers (@strangerwriters) July 10, 2022

El registro fue publicado por la cuenta de Twitter de los guionistas de la serie en la mañana de este domingo bajo el lema: "La práctica hace la perfección", con un resultado verdaderamente impactante. Desde el momento de su publicación, obtuvo más de 215 mil likes y cerca de 50 mil retweets, además de miles de comentarios elogiando la performance de Quinn, así como también recordando a su personaje que se ganó el cariño del fandom en pocos capítulos.

Esta escena sigue dando que hablar, después de que la propia banda Metallica hiciera referencia a ella en la semana: "La forma en que los hermanos Duffer han incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran 'Master of Puppets' en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor". Joseph Quinn dejó en claro que su contrato fue para una sola temporada, por lo que no regresará para el cierre de Stranger Things.