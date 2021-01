Si bien ha procurado mantener su intimidad con un halo de misterio, aún cuando su papel de galán en Floricienta conquistaba al mundo entero, Juan Gil Navarro suele pronunciarse en redes cuando la cuestión lo amerita. Esta vez, el popular intérprete acudió a su Instagram para comunicar una noticia poco feliz: se contagió de coronavirus el 22 de diciembre y está en plena recuperación.

“No suelo hacer públicas estas cosas pero dadas las circunstancias me pareció bueno hacer una excepción. El 22 de diciembre me detectaron COVID. Quiero agradecerle a toda la gente del Hospital de Clínicas donde me hicieron el hisopado y al doctor que me atendió”, comienza diciendo Juan en el video y subraya: “En segundo lugar quiero contarles que esto no es una gripecita, no es algo que se pueda pasar rápido para generar anticuerpos ni ninguna de esas pavadas que estuve escuchando durante estos últimos meses”.

El actor se reconoció afortunado de haber cursado la enfermedad en su casa y aunque levantó fiebre, estuvo controlado diariamente por un médico que siguió su evolución desde cerca. “Es un virus muy fuerte. Yo tuve la suerte de que los primeros seis días fueran solo una fiebre intensa, tuve picos de 38, 38.5 que fueron serios y graves. Estar solo durante la madrugada hace que uno se pregunte un montón de cosas que pueden resultar muy temerosas y tuve la suerte, luego de esos seis días, de estar bien. Aunque sigo sin sentir el gusto ni el olfato pero he tenido muchísima suerte y hay gente que no la tiene”, admitió.

Pese a llevar tranquilidad sobre su cuadro, el actor que volvió a conquistar a sus fans todas las tardes en la repetición de Floricienta destacó la importancia de continuar con los cuidados más que nunca y le aconsejó a la gente que no se relaje. “Les pido por favor que se cuiden mucho porque es un virus que no tienen ningún tipo de lógica y a lo largo de estos días me di cuenta de cómo a veces uno cree que sabe mucho que la gente que sí sabe. Cuidarse no significa dejar de existir, es tomar precauciones y usar el sentido común. Esto no tiene que ver con apoyar a ninguna gestión ni ninguna de esas pavadas, este virus es real, concreto, es terrible, es inesperado y pasa por encima de todas las diferencias políticas y sociales y todas las grietas”, concluyó.