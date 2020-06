Juan Minujín está en su casa, cumpliendo con el aislamiento social obligatorio junto a su mujer, Laura, y sus hijas Carmela (19) y Amanda (13). Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, tuvo que poner en pausa varios proyectos laborales, como su protagónico en la obra La Verdad y las grabaciones de la cuarta temporada de El Marginal, entre otros. Sin embargo, aprovechó el tiempo para disfrutar de su familia. Y, por qué no también, para ver algún que otro programa de televisión.

De hecho, en una entrevista para Úlimos Cartuchos, por Vorterix, este miércoles el actor dialogó con Migue Granados y Martín Garabal. Y, en medio de un divertido ping-pong de preguntas y respuestas, sorprendió a todos al confesarse fanático de Bake Off Argentina, el ciclo de repostería que conduce Paula Chaves por la pantalla de Telefé.

“¿Cuándo fue la última vez que lloraste?”, fue la pregunta que le hicieron los conductores del ciclo. Y, después de dudar un momento, Minujín respondió: “El domingo, con el programa de tele Bake Off. Sigo mucho el certamen y, cuando se fue Ángelo, lloré”.

Cabe recordar que en la última emisión del ciclo de gastronomía, el participante Ángelo Pedrazzoli fue eliminado de la carpa luego de que su torta de chocolate blanco simulando el obelisco no lograra convencer al jurado, compuesto por Damián Betular, Cristophe Krynowis y Pamela Villar, y llenara las redes sociales de memes al quedar visiblemente torcida.

En ese momento, nadie imaginaba que entre los miles de fanáticos que salieron a apoyar al repostero expulsado del programa se encontraba ni más ni menos que Minujín. Pero esto salió a la luz en esta nota, en la que el actor confesó también algunos otros secretos de su vida privada.

“¿Qué fue lo más cerca que estuviste de la muerte?”, le preguntaron. “En algún auto pero hace mucho tiempo, no me acuerdo. Casi choqué”, respondió el actor. “¿Te acordás de lo que soñás?”, le consultaron. “A veces sí, no siempre”, dijo él.

Minujín también sorprendió cuando le pidieron que eligiera con qué personaje histórico le gustaría cenar mano a mano y contestó: “Con Benicio del Toro”.

Sin dudarlo, cuando le dieron la alternativa entre “relación de pareja abierta o tradicional”, tomó la segunda opción. Y, con tono de humor, al hablar de lo que significaba “el éxito” para él en pocas palabras, el actor dijo: “Tener mucha guita”.

Pera evitar que lo salieran a destruir si mencionaba alguna provincia o ciudad de la Argentina, cuando le preguntaron a qué lugar no volvería, Minujín optó por mencionar un sitio lejano. “Egipto, estuve hace mucho tiempo y la pasé como el orto, así que no volvería”.

Después, al hablar de las virtudes y defectos de la fama, el actor reconoció: “Lo mejor es que te invitan de acá y allá, te saludan... Hay mucho afecto y reconocimiento. Lo peor, es que es muy exigente. Estás atendiendo todo el tiempo a todo el mundo sin parar. No lo padezco, para nada. Simplemente, es una exigencia más”.

¿Quiénes son el hombre y la mujer más lindos del mundo para Minujín? “Jude Law y Scarlett Johansson”, aseguró . Y luego, hablando de su aspecto personal, el actor reconoció que hay una parte de su cuerpo que lo acompleja. “Algunos rollos que tengo en la panza los escondo a veces”, dijo.

Finalmente, al ser consultado sobre qué lo hace feliz, el actor decidió buscar un ejemplo más que sencillo y aseguró: “Un rico desayuno. Soy re materialista”.