Con una sonrisa plena y su bebé recostado en su pecho, Juana Repetto dio a conocer la noticia sobre la llegada al mundo de Belisario. La actriz, que ya es madre de Toribio a quien concibió por el método de inseminación artificial, dio a luz a su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Sebastián Graviotto, en la tarde de este domingo. Lo hizo, tal como ella quería, con un parto humanizado. Y, minutos más tarde, lo compartió con sus seguidores mediante un posteo que publicó en sus redes sociales.

“Ahora sí, feliz día amore. Se puede estar así de feliz al instante de parir cuando te acompañan amorosa y respetuosamente”, comenzó diciendo la Juana junto a la imagen. Y luego le agradeció al médico obstetra Tito Lodeiro y a la partera Edith Diez por “cada palabra y mimo en el momento exacto”. Enseguida, la actriz arrobó al padre de su hijo y le agradeció “por bancarme en la elección y acompañarme en el nacimiento más hermoso y soñado que se pueda haber tenido”. Luego exclamó: “¡Fue espectacular parir de tu mano”. Y, tras decirle que ambos lo amaban, le deseó un feliz Día del Padre.

Durante todo el día, el hijo mayor de Juana había quedado al cuidado de su abuela, Reina Reech, quien se encargó de jugar con él en la casa y en el parque, además de hacerlo dibujar, para que se entretenga hasta el momento de conocer a su hermanito. Sobre este encuentro, la actriz había hecho una reflexión hace poco mediante un posteo. “Hace unos días que cuando nos acostamos, después de darnos un beso y abrazo de buenas noches, Toro nos dice: ‘Beli y mamá, son la mejor familia que puedo tener. Los amo’. Palabras textuales. Similares a las mías de cada noche: ‘Agradezco al Universo tenerte y que goces de perfecta salud, sos lo mejor que me pasó en la vida. Te amo’”, había escrito junto a una foto con el nene de 4 años.

También relató que, luego de aquella despedida de las buenas noches, se quedan “acurrucados” hasta que su hijo se queda dormido. “Y ahora, ¿qué onda con eso? ¿Podremos seguir teniendo esos momentos? Seguramente algunos días sí y otros no. Pero sólo de pensar que algún día lo necesite y yo no pueda dárselo se me estruja el corazón”, se sinceró Juana. No obstante, segura de cuál sería la reacción de Toribio al conocer al bebé en camino, escribió: “Belisario, te espera el mejor hermano del universo. Te amamos. Los amo”.

Días antes y contestando las preguntas de sus seguidores, Juana había hablado del método por el cual iba a dar a luz a su bebé. “El nacimiento de Toro fue hermosamente respetado con algunas intervenciones de las que, en este segundo parto, intentaré prescindir”, explicó ante una consulta sobre si iba a tener un parto respetado. Y agregó: “Por suerte tuve información desde muy temprano con mi primer embarazo y pude hacer respetar (‘humanizar’) el nacimiento de mi primer hijo y voy por más con el segundo”.

En tanto, con respecto a las visitas y el cuidado para prevenir el contagio del covid-19, frente a otra pregunta la actriz explicó: “La familia le dará amor con tapabocas, lavado de manos, alcohol y demás. No le voy a quitar la posibilidad ni a él ni a sus abuelos ni tíos de tener contacto y vínculo. Además, ambos hermanos mayores son cuidados por sus abuelos y mismo entorno, somos burbuja”.