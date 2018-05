Juana Viale se llevó la peor parte de las críticas a Edha, la primera serie original de Netflix producida en la Argentina. Su interpretación inexpresiva y su tono de voz poco amigable para un relato en off fueron los desaciertos más mencionados y muchos le cargaron a la actriz la cruz del fracaso de la serie.

Fiel a su bajo perfil, la nieta más famosa prefirió no responder a las críticas por su actuación, hasta ahora. Habló en una nota radial y en una gráfica. Primero confesó que no había querido terminar de ver la serie -lo que le valió un ácido comentario de Jorge Rial- y después, explicó que las malas evaluaciones partían de gente que no había llegado al final de la tira....¡como ella!

En diálogo radial con Catalina Dlugi, Juana argumentó: "Creo que las personas que hablaron tremendamente mal de la serie, son quienes no vieron todos los capítulos, o solo vieron el primero. A mí me han llegado muy buenas críticas de los que entendieron el personaje. Los que la criticaron hablaron de una Edha, muy fría, muy poco expresiva, y es porque pudieron ver eso en dos o tres capítulos, que me imagino que es la totalidad de lo que han visto y han emitido un juicio".

También contó que si bien recibe todas las críticas y las utiliza para mejorar, hay algunas que las filtra porque a su criterio, tienen "cizaña" y se explican solo como una forma de obtener más rating. Seguramente, se refería al conductor de Intrusos, que fue uno de los más despiadados: "Suplicio", "pesadilla" y "pésima historia" son algunos de los calificativos que usó Rial para describir Edha, que sí vio la tira entera, según reveló en su programa.

En una entrevista con Viva, Juana dijo que había llegado solo hasta el capítulo 2 de la serie -quizás no la mejor estrategia para sumar espectadores- y por eso no podía hacer una evaluación. Explico el por qué: "Me cuesta verme; soy muy crítica conmigo, y es terrible. Además no veo la historia, veo cuál escena quedó, qué plano le gustó más al director, cómo quedó esa luz que habíamos dicho que no llegaba… Así que dije 'necesito un aire'".

Rial no desaprovechó este detalle de la nota de Juana y se despachó con un ácido mensaje, en el que volvió a defenestrar a Edha: