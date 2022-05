Judas Priest, Eminem, Lionel Richie, Dolly Parton, Carly Simon, Pat Benatar, Duran Duran y Eurythmics son algunos de los artistas que serán incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en la ceremonia que se llevará a cabo el 5 de noviembre en Microsoft Theatre de Los Ángeles.



También habrá reconocimiento para "el rey del calipso" Harry Belafonte y para la leyenda del folk y el blues Elizabeth Cotten en la categoría "premio a la influencia temprana".



Entre las grandes curiosidades aparece la nominación a Judas Priest, si se tiene en cuenta la permanente polémica entre el público metalero por la resistencia de esta institución a incluir a bandas del género.



En este caso, el grupo liderado por Rob Halford recibirá el premio a la excelencia musical, un galardón que a nivel banda hasta el momento solo lo tiene la E Street Band, el grupo que acompaña a Bruce Springsteen.



“Guau, esto es tan emocionante, por fin. Por fin. ¡Y, gloria aleluya, hay otra banda de metal en el salón de la fama! Esa es la bendición que todos hemos estado esperando”, dijo el vocalista a Billboard, al conocerse la noticia.



Lionel Richie también se mostró emocionado ante esa publicación: “Ser elegido para el Salón de la Fama del Rock & Roll es un honor increíble. Me gustaría decir gracias a todos los votantes, a todos mis maravillosos fans y a todos en el Salón de la Fama del Rock & Roll. ¡Felicitaciones a todos mis compañeros miembros de 2022!”, expresó.



La otra particularidad de estas nominaciones es que por primera vez en 37 años de historia habrá seis números femeninos entre todos los premiados.



“Este diverso grupo de miembros tuvo un profundo impacto en el sonido de la cultura juvenil y ayudó a cambiar el curso del rock & roll. Su música conmovió a generaciones e influenció a tantos artistas que siguieron”, dijo John Sykes, presidente del Salón de la Fama del Rock & Roll, en un comunicado de prensa.



Para ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll se debe cumplir la condición de que hayan pasado al menos 25 años desde la publicación del álbum debut del aspirante.