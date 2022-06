El conflicto entre Julia Mengolini y el equipo de LAM (América) tiene varios episodios. Cada vez que la periodista emite alguna opinión controversial desde el programa de espectáculos suelen criticarla sin filtro. Y, este jueves, la disputa se recrudeció entre insultos y fuertes acusaciones.

Todo comenzó cuando un cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito se acercó a Mengolini en la vía pública. Su intención era preguntarle acerca de unas declaraciones en las que cuestionó la postura política de Pampita y Roberto García Moritán. Sin embargo, la entrevista derivó en un escándalo.

La ex integrante de Duro de Domar se negó a responder y se mostró furiosa con LAM. “No me podés agarrar de prepo para esas hijas de puta. No voy a hablar”, le dijo al movilero.

Y agregó, furiosa: “Son unas hijas de puta, de la primera a la última. Ángel de Brito es un hijo de puta. Lo último que hizo fue una operación donde publicó mi sueldo”.

Luego, tratando de ser empática con el colega que había ido a buscarla a la puerta de la radio en la que trabaja, intentó argumentar su reacción: “Vos trabajás para gente que es una mierda, no es culpa tuya. No es con vos, es con ellos”, sostuvo.

Sobre el cierre de esta suerte de reportaje se dio cuenta de que estaba siendo grabada y pidió que nada de lo que dijo salga al aire. “No me filmes. Nunca lo supe. No tenés mi permiso. No les voy a dar una nota”, exclamó.

La dura respuesta de Ángel de Brito tras los insultos de Julia Mengolini a “LAM”

Después de escuchar los insultos de Julia Mengolini, el equipo de LAM salió al cruce. “Nunca vi a una hija de puta más grande, maltratadora serial. (...) Si no pensás como ella no podés opinar. Después se reía de mi hija, decía que fumaba porro embarazada”, comentó Yanina Latorre.

En ese momento, Andrea Taboada hizo una referencia a la denuncia que hizo la periodista durante el móvil: “¿Vos le hiciste una operación?”, le preguntó a de Brito. “De cerebro le tengo que hacer una operación”, le respondió el conductor.

De Brito siguió con su descargo y cuestionó las capacidades de Mengolini: “Es ignorante, como pseudo periodista y también como abogada. Esto es un trabajo periodístico. Se la fue a buscar para que conteste lo que dijo en un medio de comunicación. Podría decir ‘no voy a hablar y caminar y listo’”.

Y completó: “¿De dónde sacaron que no se puede hacer una nota en la calle con la cámara prendida? Vos elegís si respondes o no. Es tu opción”.