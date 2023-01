A Juliana Díaz, más conocida como Tini, tanto adentro como afuera de la casa de Gran Hermano 2022, le pasaron tantas cosas fuertes en la vida que pareciera que nada se lo toma muy a pecho.

Sin embargo, esta vez, la joven de 32 años, oriunda de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, volvió a salir del reality, pero en esta ocasión fue expulsada por el mismísimo Gran Hermano. Ni el voto de sus compañeros ni peleas internas fueron los motivos de su salida, sino que fue el propio dueño de la casa más famosa del país quien le comunicó la sanción extraordinaria en la gala del lunes pasado.

Así las cosas, Juliana no tuvo tiempo ni de armar su valija ni de recoger sus cosas personales. La voz inconfundible de Gran Hermano le anunció que debía partir en ese mismo momento. Toda la casa quedó desestabilizada por lo inesperado pero fue Maxi Giudici, su novio, quien peor la pasó al punto de entrar en una crisis de llanto y querer abandonar el reality de Telefe.

Con el correr de los días, Juliana dejó de sentirse tan enojada aunque sigue sorprendida con la decisión del programa, según afirmó en un diálogo íntimo con Teleshow. “Estuve muy enojada con la expulsión porque sigo sosteniendo que no dije nada que cambiara el juego por adentro. Ahora sin embargo estoy feliz porque estoy cumpliendo mi sueño, que es hacerme conocida, y tengo la posibilidad de trabajar en los medios, quizás de ser panelista y hasta poder incursionar en teatro. Si sueño más alto, también me gustaría ser conductora de televisión”, confesó la joven que, además, es Licenciada en Nutrición y que antes de entrar al juego trabajaba para varias obras sociales. “Pero ahora siento que eso no es lo mío y que a mis 32 años se dio la posibilidad de cumplir un sueño que tuve guardado en una cajita desde que era chica”, admitió.

En cuanto a su salida intempestiva de la casa, Juliana volvió a justificar sus acciones. “Sentí que al no avisarme previamente de la sanción que me habían impuesto -de no poder participar de la prueba de líder, ni de poder nominar y de quedar en placa- yo seguía hablando sin darme cuenta de que era tan grave. La verdad es que estaba muy ilusionada con volver a entrar a la casa y me sentí muy responsable por cómo quedó Maxi de triste”, reconoció. Y enseguida agregó: “En realidad yo hablaba del afuera para alertarlo de algunas cuestiones que ocurrían adentro de la casa pero siempre de manera inocente. Sigo pensando que nada de lo que dije cambiaba las reglas del juego ni el juego en sí mismo, como lo que dije de Thiago que se malinterpretó por completo, porque nunca dije que él era débil afuera de la casa”.

A la hora de evaluar el rol de cada uno de sus excompañeros adentro del juego, Juliana se inclinó por Lucila Villar como una posible finalista. “A la Torita la veo muy bien perfilada, la veo muy fuerte y es muy inteligente. Por suerte pudo volver a entrar por la macana que yo me mandé”, evaluó. Y continuó: “También veo finalistas a Agustín y obviamente a mi Negro, que tiene una templanza y una buena onda increíble”, reconoció con un tono de voz más tierno al referirse a su pareja.

“En cuanto a Coti yo la veía muy fuerte pero después de esta nominación creo que ya no va a quedar”, pronosticó la exjugadora. También se refirió al cruce que tuvo con Romina adentro de la casa. “Todo el enfrentamiento que tuvimos con Romi fue más por culpa del resto que por nosotras mismas, de hecho todas las veces que yo he intentado hablar y aclarar las cosas con ella fue justamente para que me creyera que yo realmente no tenía ni malas intenciones ni nada en contra de ella. Para eso recurrí al juramento, por el que tanto se me aniquiló. Sinceramente no tengo absolutamente ningún problema con ella, de hecho siempre dije que me parecía una mujer súper inteligente y admirable por todo lo que estaba haciendo. No sé si la veo perfilada para una final porque la noto un poco tristona con el tema de sus nenas y siento que cuanto más tiempo estás ahí adentro más te carbura la cabeza. Por otro lado, creo que hay otras personalidades más interesantes y más picantes que ella y que a la gente les puede llegar a gustar. Pero no la descarto tampoco”, expresó.

Con respecto a su vida sentimental, Juliana aclaró que tuvo pocos novios y que hacía como 6 años que estaba sola. “Con Maxi se dio una conexión al instante. Se potenció todo porque estábamos 24/7 juntos y en una pareja normal eso no hubiera pasado. Nosotros vivíamos juntos todo el día y por eso surgieron algunos roces y algunas peleas pero siempre fueron por motivos ajenos a nosotros, que tenían que ver con estrategias de juego o con cómo veíamos a algunas personas y que quizás no coincidíamos en la misma opinión. Todo eso generaba roces que si hubiéramos estado afuera, no habrían sucedido”, contó la exjugadora. Y remarcó: “Yo estoy enamorada de él, nos tenemos un amor muy grande. Nos unimos porque los dos pasamos situaciones de vida parecidas, muy fuertes y se dio un amor de golpe con él. Por suerte ya superamos una prueba dificilísima que es estar todas las horas del día juntos”, reveló.

Del mismo modo, Juliana asegura que tanto Maxi como ella están en la misma sintonía. “No sé de dónde salió eso de que él está más enganchado conmigo que yo con él, porque al ver algunos videos noto incluso que yo soy más cariñosa. Nada que ver, el amor que nos tenemos es recíproco”, dijo tajante.

A la hora de hablar de ella misma, la joven de Venado Tuerto se define más inocente que otra cosa. Cuando su mamá dijo públicamente que ella no era una villana sino más bien “una pelotuda”, Juliana aseguró que no es ni una cosa ni la otra. “Soy más inocente que villana en realidad, fue muy difícil entrar a la casa con tanta información de afuera y no hablar nada de eso. Pero de tonta no tengo ni un pelo”, se sinceró. Y continuó con su reflexión. “En cuanto a si fui villana, yo creo que quise jugar para estar bien con Dios y con el diablo. Y hoy me arrepiento de haber sido tan tibia a la hora de entrar al confesionario a nominar, por ejemplo, porque ahora creo que tendría que haber ido más al hueso. ¿Por qué digo esto? Porque yo sabía que había gente que hubiese estado bueno que estuviera en placa y yo quizás por el miedo a que otros me nominen o porque pensaba que la gente de afuera lo podía ver mal, no lo hice”, explicó.

Sin embargo, en otro momento de la charla, Juliana admitió que también nominó por estrategia y no por afinidad. “A mí también me trataron de traidora cuando nominé a Coti y a Julieta y eso que yo me llevaba increíble con ellas, pero lo hice puramente por estrategia. Y eso es un poco lo que le está pasando a Coti ahora. Si bien las cosas no le salieron bien del todo, ella terminó poniendo en placa a las personas que quería, en ese sentido consiguió lo que quiso. Agustín, por ejemplo, también pudo separar la amistad del juego porque a mí me nominó aunque nos llevábamos bien”, dijo.

Finalmente, la exparticipante aclaró el tema sobre si ella había mandado gente a gritarle cosas a Maxi desde afuera. “Yo no hice eso, pero sí sabía que había personas que habían ido, porque los dos tenemos mucho fandom. Maxi en los últimos días continuamente pedía una palabra del afuera, un grito de aliento, una señal. Entonces las fans empezaron a ir alrededor de la casa y hasta compraron pelotitas para arrojárselas, aunque después las prohibieron. Ellas me avisaban: ‘Juli hoy vamos a ir’ y por eso yo estaba pendiente de Pluto TV todo el día porque quería ver que le llegara la señal que estaba esperando. Así que no le mandé gente, pero tampoco lo iba a prohibir”, comentó con picardía.

Para cerrar la entrevista Juliana recordó a su hermano Luciano, quien falleció hace muy poco tiempo en un accidente de tránsito. “¡Ay mi hermano querido!, él siempre fue celoso de todos los chicos con los que salí así que creo que si estuviera acá se pondría celoso de Maxi. Era re cuida conmigo, le daba miedo que me lastimen pero, a la larga, hubiera entrado en confianza con Maxi, sé que se hubiesen llevado increíble porque tienen muchas cosas en común. Yo creo que mi hermano, desde donde esté, se debe sentir feliz de que lo haya conocido a Maxi y de todo esto tan lindo que me está pasando. Sé que estaría orgulloso de su hermana”, concluyó emocionada.