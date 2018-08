Julieta Díaz se cansó del maltrato que recibe en las redes sociales y lo que hizo fue advertir a sus seguidores que los iba a mandar “a todes a la mierda” si seguían agrediéndola a ella. Dijo que de ahora en más va a contestar comentarios ofensivos de la misma manera que los recibe.

“Así estoy, chiques. Mandando a todes a la mierda (cdo corresponde, claro) #Tilingues #Machirules”, escribió Julieta Díaz.

En ese posteo, ella mostraba el comentario de una seguidora que le ponía: "Callate si ni sabés leer"; y su respuesta que era: "Callate vos, tilinga".

En tanto, en una segunda foto que subió a Instagram, Julieta anunciaba: "También vale esta. Becho". Es que en esa imagen se leía el agravio de una usuaria que la tildó de mala actriz, por lo que ella decidió contestarle: "Tu vieja. Yo soy buenísima. Becho".

Pero la guerra no terminó ahí. Sucede que la remitente del primer mensaje volvió a contestarle a la actriz diciéndole que se "quemaba sola" porque "a parte de no sabe leer" tampoco sabía hablar y que además de todo daba pena. "Lo que no existe es tu cerebro. Tu opinión es estar en contra de alguien? Ese es tu manifiesto. Buscá un argumento que valga la pena. Y antes un hobby", le contestó la famosa.

Es más, en uno de los comentarios de la segunda captura de pantalla que la artista compartió, ella misma aclaró los motivos de su comportamiento. “Me cansé de recibir mala onda y agresiones por defender lo que creo que es justo (en clara referencia a la despenalización del aborto)", comenzó diciendo Julieta.

Y cerró: "Nadie cuestiona a la gente que me insulta pero, ¿cuando respondo soy una naba? Hago lo que se me canta. Como todo el mundo".