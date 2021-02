Julieta Nair Calvo contó que una vez tuvo sexo con una pareja anterior en una casa abandonada, antes de conocer a su novio Andrés “Rolo” Rolando.

“Creo que lo dije alguna vez. En una casa abandonada. ¡Ay que tenebrosa!”, contó entre risas en un mano a mano con Estelita en el programa Los Mammones. Luego dijo que la casa la encontraron paseando. "Una inconsciente. Era más chica”, agregó.

Jey Mammon quiso saber más y le preguntó si usaba disfraces en la intimidad. “¿Sabés que no? Me da pudor. ¿Sabés qué me da pudor? ¿Cuándo arranca? Por ejemplo, te cambiaste, salís del baño, abrís la puerta, y ¿qué hacés, una coreo? ¿Si tengo fantasías? Tengo fantasías, pero las callo”, cerró.

Fuente: Minuto Uno