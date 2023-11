El beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio en un after party despertó los celos de Julieta Poggio, quien fue vinculada sentimentalmente con el campeón de Gran Hermano 2022. La protagonista de la obra teatral Coqueluche le escribió por privado a la correntina preguntándole si era cierto, ya que ella “lo conoce a Marcos” y que no lo ve haciendo eso en una fiesta.

“Creo que Coti lo hace por prensa. Igual no me quiero pelear con ella ni hablar mal con ella, pero otra cosa no se me ocurre”, opinó la influencer.

Consultada sobre por qué le mandó un mensaje a Romero para saber si se había dado un beso con el salteño, explicó: “Quería saber bien las cosas. Su versión. Y lo que me contó no me convenció, justamente porque lo conozco a él. A él también se lo pregunté, si somos todos amigos. Son dos versiones distintas”.

Por último, dijo que cada una se mantiene en el medio “como puede” y que prefiere estar “alejada de los quilombos’. Para cerrar, señaló que no trabajaría con Coti.

Coti Romero reafirmó que se besó con Marcos Ginocchio. Además, sorprendió al revelar que Julieta Poggio la contactó pidiéndole detalles de lo ocurrido con el salteño.

Después de que el ganador de la última edición de Gran Hermano (Telefe) negara haberse besado con la correntina, ella redobló la apuesta. “El beso fue entre nosotros, no fue un juego. Hace un montón que la gente de mi entorno lo sabe. Tengo las pruebas, pero no las voy a mostrar porque para qué”, lanzó en diálogo con el móvil de El ejército de LAM (América).

Ante la consulta del notero, Coti insistió con que tiene las pruebas de cuando la invitaron al after, la dirección y la conversación que mantuvo con Marcos después del beso. “‘Me dijo ‘ya me voy prima’. Porque como que nos separó el amigo de él. Marcos Pérez. Dijo ‘che, chicos’”, recordó.

Acto seguido, aclaró: “A mí no me suma, no me resta ni nada. Lo conté como una joda del streaming. Igualmente, después le pedí disculpas a Marcos porque yo no sabía que podía llegar a causarle problemas con el trabajo o con alguna chica. Me quedé mal por eso y le pedí disculpas”.