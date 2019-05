En marzo de 2019 Julieta Prandi confirmó que, tras diez años de relación y ocho de matrimonio, se había separado de Claudio Contardi, con quien son padres de Mateo y Rocco. "Fueron cuestiones que pasan en cualquier matrimonio. Diferencias irreconciliables y mentiras. Cosas que, para mí, no podían continuar: no nos elegimos más como pareja", reveló en aquel entonces la rubia a Teleshow.

Este sábado por la noche, al aire de PH: Podemos Hablar, la conductora dio más detalles de su complicada separación. "La última parte de la relación no estuvo buena. Es una relación que merece todo mi respeto pero se terminó el amor de pareja. Hubo mentiras y cosas que no funcionaban y yo sabía que tenía que terminarlas", explicó en diálogo con Andy Kusnetzoff.

"Después viene un proceso horrible, no solamente separarse, sino también las cuestiones legales, el régimen de visitas, etc.", agregó.

Cuando Andy le consultó por qué se había mudado a un departamento, Prandi fue tajante: "Me fui de la casa con los nenes porque él no quería irse. Si él no se iba me iba a ir yo, y así fue". Sin embargo, aclaró que el alquiler es provisorio.

Además, Julieta se refirió a los trámites de divorcio: "Los empecé en diciembre del año pasado de manera unilateral, pero en esta última audiencia firmamos los dos, por lo que sería de común acuerdo".