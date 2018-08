"Son la peor mierda de la tele". Hace más de un mes que Carolina Pampita Ardohain no da notas a los medios. Desde que insultó a Los Ángeles de la mañana, horas antes de renunciar a su programa de Telefe, la modelo se limitó a comunicarse a través de sus redes sociales y solo lo hace para promocionar las marcas que la contratan.

En el medio, hubo viajes laborales y también vacaciones junto a sus hijos. En su regreso al país, tampoco emitió palabra ante las cámaras que la esperaban en Ezeiza y hasta le pidió a su hijo mayor que no hablara después de que el niño manifestara su enojo con la prensa. "¿Si ya saben que no va a hablar, para qué preguntan?", cuestionó Bautista Vicuña. "No digas nada", le pidió su madre mientras eludía las preguntas de la prensa.

Todo esto se dio en el marco de los fuertes rumores de separación y crisis con Juan Pico Mónaco, con quien se la vio por última vez en el Mundial de Rusia 2018 cuando, según se dijo en su momento, ella viajó a intentar recomponer la relación. Desde entonces, ninguno de los dos quiso responder si lograron darle una nueva oportunidad al amor que comenzó en mayo de 2016 cuando aparecieron las primeras fotos en Ibiza.

Hace tres semanas, el ex tenista estuvo en la nueva casa de la modelo, que se mudó a Barrio Parque pero no se cruzaron porque ella estaba en Miami. El motivo de la visita –que apenas duró exactamente un minuto- fue para dejar a Osvaldo, que perro que la pareja adquirió y que es muy querido por ambos, al igual que por los hijos de la modelo.

Este fin de semana, Pampita publicó fotos con la mascota en la casa que alquiló con el conductor de Con amigos así en Nordelta, pero él estaba en Tandil visitando a su familia.

¿Siguen juntos o solo mantienen la custodia compartida de Osvaldito? "Por ahora, no se separaron", aseguró a Teleshow un familiar directo de Mónaco.

Lo cierto es que la pareja decidió evitar de mostrarse en público ni de expresar su amor en las redes sociales porque quieren eludir a la prensa después de todo lo que pasó el último mes. Ahora, elijen el bajo perfil y descartan la exposición para poder seguir disfrutando de su relación y compartirla con sus íntimos.