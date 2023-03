Karina, La Princesita explicó que consiguió dejar atrás la etapa más oscura de su vda. La cantante celebró haber recurrido a ayuda profesional y contó que está mejor desde que recurrió a un psiquiatra que la medica.

Karina habló de sus inseguridades durante el romance con el Kun Agüero, a quien prefirió no mencionar, que la hundieron en una profunda tristeza. La Princesita aclaró en Luzu tv que “de grande me pasó lo del hate con mi cuerpo. Hasta en los medios me decían: ‘gorda de mier...’. Yo estaba en pareja con alguien muy importante y decían ‘¿cómo se fijó en esta?’”.

“Lloré mucho y me quería morir de tristeza. No me quería matar: quería morir de tristeza”, reconoció la cantante.

Karina admitió que era su peor momento porque “me aislaba. Empecé a temblar cada vez que me tenía que ir a cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca”.

“A mí me trataban de put..., de grasa, de gorda... así con estas palabras. Me destruyó”, recordó la cantante.

La Princesita reflexionó “siento que eso me tiró al agua y llegué al fondo y salí para arriba. A a mí no me tira abajo nadie más. Porque ya no me lastima, pero tuve un proceso muy largo”.

“Ahora estoy haciendo terapias, psicólogo, psiquiatra, medicada, todo. Y le perdí un poco el miedo a esto de estar medicada. Es como que decís: ‘si voy al psiquiatra es porque ya estoy loco’, y la verdad es que no”, reveló Karina.

La Princesita cerró al asegurar que “me ayudó a empezar a dormir, porque había muchos días que no dormía”.