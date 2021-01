Karina “La Princesita” visitó el programa del exparticipante del Cantando 2020, Jey Mammón y se animó a un ping pong de preguntas y respuestas.

Luego de preguntarle por temas relacionados con el mundo de la música, el conductor de “Los Mammones” fue directo a la pregunta que más le interesaba: “¿Kun Agüero o El Polaco?”.

Karina no lo pensó y aseguró: “El Polaco”. Sorprendido por la rapidez de la respuesta, Jey contestó: “Ah, ni lo pensaste”, a lo que la cantante respondió con seguridad: “No lo tengo que pensar”.

“No quiero darle importancia a ninguno de los dos, no me interesa. Con El Polaco tengo una relación de por vida por ser padre de mi hija Sol, solo por eso. Sino están en el mismo lugar”, explicó Karina luego de hacerse una señal como pidiendo al cielo un mensaje para no decir nada “fuera de lugar”.

Si bien la entrevista continuó y Karina terminó cantando “Olvídame y pega la vuelta” de los Pimpinela junto con Jay, Karina también se animó a hablar sobre un tema que había generado polémica tras su separación del cantante.

“Él (por El Polaco) se adjudicó que las canciones fueron escritas para él y no fue así. Pero como sirvió, dijimos ‘dale, si’, pero fueron escritas para otro. No voy a decir cuál, pero uno me escribió por mensaje de texto para que diera un show y el otro, me lo presentaron”, contó “La Princesita”.

