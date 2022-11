El 4 de noviembre, cuando el Parque Centenario de Buenos Aires arda con La poderosa Festival, una sanjuanina será protagonista. Se trata de Kbsonia, quien destilará su música en este megarrecital federal de mujeres cantautoras, al que fue invitada para compartir sus creaciones. La artista local llevará un adelanto de su segundo disco, Despierta, producido por Aziz Asse (La Plata), que saldrá en diciembre y cuyo primer corte de difusión, Peligrosa, ya está dando vuelta por redes y plataformas.



"Es un festival de solistas mujeres o bandas lideradas por mujeres. En pandemia hicieron el mismo vía streaming; yo fui convocada, les gustó mi propuesta, pegamos re buena onda y me dijeron que cuando lo hicieran presencial les encantaría que estuviera; y bueno, se dio este año para hacerlo y me llamaron. Es el primer festival presencial de La Poderosa", comentó a DIARIO DE CUYO. "Vamos a ir a presentar el disco nuevo y en formato full band, con la Kbgéminis band, Fago en batería y segunda voz y Martes en guitarra y coros; y también Duende, como representante de Resguardo, que hace la imagen de la banda", agregó.



"Puede ser", responde pensativa cuando se le pregunta si el disco tiene algo de autorreferencial. "Es como una etapa en la que estamos todos, despertando en muchas cuestiones más internas, como nuevas búsquedas después de la pandemia. Un despertar en general, me parece que estamos pasando por ahí", señaló.



Desde lo musical, influencias del tango, rock y electrónica es lo que escucharán en La Poderosa. "Sigue como la esencia del primer disco en cuanto al formato canción y en los mensajes, pero hay un quiebre en cuanto a lo rítmico sobre todo. Tenía ganas de explorar la respuesta del público. Después de estar como tan dormidos y quietos, tiene ganas de divertirse, de bailar, así que mi búsqueda va muy por ahí también", explicó la compositora, a quien no la convencen los rótulos. Muy por el contrario, prefiere fluir. "No lo pienso mucho, como que va surgiendo, me gusta jugar en realidad. Quería ver si la gente bailaba mi música, y qué lindo sería, más en estos tiempos. Pero no me encasillo en ningún género, de hecho este disco es muy ecléctico, porque por ejemplo Peligrosa es un reggaetón electrónico, después va a salir uno que tiene aires de tango y trap, otro que es medio punk electrónico... es muy variado, cada tema tiene su estilo", marcó la joven que empezó a cantar a los 6 años y a componer cuando apenas tenía 13.



"A los 18 ya me metí más con la música. Mi proyecto solista empezó en 2019, cuando se desarmó Modelo 65, que era la banda donde estaba, reconocida en la provincia. Salió una convocatoria del Inamu para grabar disco, me anoté, salió y me dije 'Me tengo que hacer cargo de esto'. Así que con los temas que tenía hice Tu futuro, con ayuda de Fago, que fue el productor. Participaron quince músicos de San Juan que admiro, fue un trabajo colectivo hermoso, de mucho aprendizaje. Con ese primer disco y ahí fue realmente donde empezó a crecer Kbsonia", relató la cantautora, feliz con poder mostrarse en un escenario nacional.



"Todo este tipo de experiencias, toda gira, compartir con otros músicos siempre es un aprendizaje. Hace poco toqué con Ibiza Pareo, otra banda que admiro y que me invitó a abrir su show en Templo del Pop y fue hermoso. Enriquece como artista y como persona compartir con gente que está en la misma que vos. Y además siempre es lindo pisar esos escenarios de la Capital, con esa energía que tiene Buenos Aires..." dijo Kbsonia, que también celebra los espacios que se vienen abriendo a las cantantes y compositoras.



"Es hermoso, muestra la visibilidad que tenemos hoy en día, que antes no ocurría. Y la cantidad de compositoras que hay... Yo estoy en un grupo de mujeres músicas de todo el país, donde ves un poco de todo lo que hay, y además nos ayudamos un montón. Ahora cuando vaya a Buenos Aires ya me dieron datos de otros lugares para tocar y voy a compartir una fecha el 11 de noviembre. De repente conocés gente que está laburando un montón, produciendo, se generan intercambios. Compartir siempre enriquece", sentenció la artista, que luego de La Poderosa seguirá transitando escenarios porteños hasta el 20 de noviembre; y que adhirió a la modalidad "un cafecito" (en el link https://cafecito.app/kbsonia) para quienes quieran ayudarlos a solventar algunos gastos de la gira.