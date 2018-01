Acompañada por Juan, su hijo de dos meses y medio, Agustina Kämpfer fue a hacerse un nuevo tattoo, y generó un fuerte debate en las redes sociales, donde la cuestionaron por los peligros a los que podría exponer a su bebé.

“Esta temporada la playa se curte con muchos colores. Y nada de chiquitajes, ok?”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram junto en una imagen en la que se la ve amamantando momentos antes de hacerse el tatuaje.

Entre los seguidores de Agustina, comenzó una catarata de mensajes criticando la acción de tatuarse en época de lactancia, argumentando que la tinta podría ser tóxica para su hijo.

No obstante, Kämpfer no se detuvo y argumentó que su médico le dio autorización: “Si no hubiésemos esperado, ¿no?”, aclaró, y luego mostró la imagen del nuevo tatuaje: “Va queriendo, no? Las semillas del #LotoIndio pueden germinar aun después de 10 siglos“.