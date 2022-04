L-Gante fue demorado por efectivos de seguridad en el aeropuerto de Chile. El cantante compartió el tenso momento en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde realizó un fuerte descargo.

"No me dejaron entrar acá... No sean malos. No traje nada ahí, tranquilos", se lo escuchaba decir a L-Gante, que viajó al país vecino esta mañana para dar sus conciertos.

Tras los incidentes y luego de que las autoridades chilenas le revisaran todo el equipaje, el creador de la Cumbia 420 pudo entrar, pero su entorno denunció una polémica frase que habría expresado un comisario de la PDI de Chile.

“A estos flaites (villeros) no hay que dejarlos pasar”, habría dicho el hombre.

La PDI de Chile informó que L-Gante “mantuvo actitudes irrespetuosas y conductas no apropiadas hacia las autoridades, especialmente a migraciones” y por ese motivo llamaron los Carabineros.

Según el abogado de L-Gante, Alejandro Cippolla, el músico “tenía sueño y se acostó mientras esperaba. Vino un agente de la PDI, le pateó la silla para despertarlo y lo empezó a basurear, diciéndole a los gritos que se levante”.

“Mientras esperaban, se decían entre ellos que tenían que hacer esperar a esos a ‘flaites’, que son como villeros, que no los tenían que dejar pasar así no más”, contó a TN Show.