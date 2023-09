L-Gante rompió el silencio este miércoles en una conferencia de prensa. El referente de la Cumbia 420 recuperó su libertad este viernes, tras pasar tres meses en la cárcel por supuestas amenazas y privación ilegal de la libertad.

Tal como lo había anunciado en sus redes sociales, después de las 18, Elián Valenzuela dio una conferencia de prensa. El cantante llegó acompañado por su letrado, Diego Gustavo Storto, en un auto negro, se sacó fotos con los fanáticos y respondió a las preguntas de los presentes.

El músico se mostró muy tranquilo y dispuesto a responder a todas las preguntas. En primer lugar, expresó: “Estoy muy tranquilo, agradecido con Storto, mi manager y la gente que hizo el aguante y se tomó con seriedad mi situación”.

Sobre los 90 días en los que estuvo privado de la libertad, señaló: “La estadía fue tranquila. Hubo muchos rumores que he oído como ‘el preso VIP’ o se mostró una celda muy precaria que no era la situación en la que estaba”. “Era una celda normal, cada uno con su situación, me llevé bien, con respeto, no tuve ninguna pelea, discusión. Solo me tomé la tranquilidad y volví a mi casa a recuperar el tiempo perdido con mi hija”, sostuvo.

Tras destacar que aprovechó ese tiempo para enfocarse en los objetivos y su regreso, agradeció la presencia de la Mafilia que durante todo este tiempo lo acompañó. “Ese grupo estuvo ahí firme todos los días e hicieron que no me falte nada”, aseguró.

Sobre su estadía en la DDI, comentó que le sirvió para estar tranquilo y admitió que muchas veces se “ilusionó” pensando que iba a salir rápido. “Eso me pasó mil veces, pero a partir del día 40 dije ‘voy a dejar de darle importancia a los días, a la hora, y voy a hacer lo que se me ocurra para que se pase’ y pasó”, dijo aliviado.