L.A. Guns nació en Los Angeles en 1983 Tracii Guns y con Axl Rose como vocalista, paralelamente a su otra banda llamada Hollywood Rose. En 1984 sale Axl y entra Paul Black. En 1987 Sale Paul Black y entra Phil Lewis. La banda pudo disfrutar de cierto éxito hasta el apogeo del grunge en 1993 y los siguientes años. A decir verdad, merecían haber tenido mayor éxito comercial en su mejor momento en el que el glam rock estaba en su apogeo. Hubo peleas, deserciones, años en que Phil comandaba la banda y otros en que lo hizo Tracii. Llegado 2016 Phil Lewis y Tracii Guns anunciaron volvían a reunirse en L.A. Guns y como fruto de esta reconciliación este Viernes 13 sale a la venta “The Missing Peace”, su 11er disco de estudio que contiene 12 nuevas canciones.

El disco abre con “It's All The Same To Me”, un rockero suelto, con vocalmente cuidado y un riff efectivo. Phillip conserva ese gruñido que es marca personal, mientras que Tracii proporciona poderosos riffs. Es diferente a su anterior material en muchos aspectos, pero muy agradable. “Speed” fue el primer corte anticipo, un rock con todos los ingredientes de un buen single, una canción ágil, rápida, con un riff de fácil escucha y un coro para cantar en masa. Luego llega la furia con “A Drop Of Bleach” y “Sticky Fingers”.

Una banda glam que se precie de tal no puede obviar una balada para agitar celulares y cantar con cara de enamorado, y esto llega en el track 5 de la manos “Christine”. En la edición japonesa aparece nuevamente al final del disco como bonus track en versión acústica. “Baby Got Fever” tiene sonido de rock de la vieja escuela, buen riff y un resultado final que levanta, ideal para estar a mitad del disco. “Kill It Or Die” tiene un gran ritmo con bajo y guitarra y la voz de Phil que suena tan fuerte como siempre.

Saltamos a la pista 9 con “The Flood's The Fault Of The Rain”, una canción triste que comienza la intro con truenos y sonido de lluvia, una representación de los cielos grises en un día triste. “The Devil Made Me Do It” es el único que más se aproxima al pasado de la banda. Un rock agresivo junto a un speed riff y muy buen solo de Tracii. La canción que da nombre al álbum es una de las más interesantes de esta producción. Una pista mid-time que mezcla positividad e ira.

Sería descabellado e injusto que hagan y sean lo mismo que hicieron y fueron hace 30 años. Sin lugar a dudas la voz la voz de Phil Lewis sobresale. Hay algunos hits y algunos errores innecesarios pero no como descalificar un disco que marca un buen regreso.