Esta noche, al Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria, volverá un tradicional espectáculo de fin de año, que no se realizó en 2020 por la pandemia. "Bailando bajo las estrellas", el concierto de La Camerata San Juan junto a bailarines sanjuaninos de academias y grupos regresará al escenario al aire libre de calle 25 de Mayo, aunque con menos participantes por protocolo sanitario.



"Es un clásico que venimos haciendo, el objetivo del 'Bailando...' ha sido siempre darle un espacio a las compañías, a los elencos de danza sanjuaninas, para que tengan una vidriera para mostrar su trabajo. La Camerata trabaja con cantantes todo el año. Por eso esto de generar un espacio para la danza" dijo a DIARIO DE CUYO Pablo Grosman, concertino de la orquesta.



"Este año fue una convocatoria muy exitosa, pero tuvimos que dividir el grupo en dos, porque son 120 bailarines y no podemos estar todos en camarines por protocolos covid, así que dejamos un grupo para el próximo concierto, que será navideño, el 19 de diciembre" dijo Grosman adelantando una de las modificaciones del show, que habitualmente alcanzaba los 100 bailarines sumando todos los cuadros y esta vez será la mitad.



Antonio Rubia será el presentador de una noche donde el repertorio estará marcado por el tipo de elencos que actuarán, que para esta ocasión son: Compañía Fatme Danzas Árabes, Latin Style Escuela de Ritmos Latinos, Andalucía Danzas, A LanzaSeca, Espacio Cultural Alí, Eliana y Daniel Tango, Julia de Nardi y Fede Luna, Enzo Balmaceda y Melisa Olmo y Estudio Bellart. Así que habrá tangos con Milonga sentimental y Volver; música árabe, con Baladi una obra de Enzo Pérez (músico integrante y además de arreglador de todas las piezas contemporáneas), piezas españolas como La boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez, y otras populares como New York, New York de Frank Sinatra, entre otras que el músico prefirió no adelantar.



La Camerata, que viene de actuar en la Semana de la diversidad, acompañada por Proyecto Tango y Kendall White, tiene listo un EP que lanzarán en plataformas digitales en diciembre, con canciones muy conocidas, que hacen instrumentales con arreglos orquestales propios. De esas, esta noche mostrarán dos: Yo vengo a ofrecer mi corazón y San Juan por mi sangre.





EL DATO

Bailando bajo las estrellas. La Camerata y bailarines. Hoy, a las 21.00, gratis en el Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria.