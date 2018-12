Ya pasaron tres años desde el comienzo de la relación entre Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña. Ahora todo es paz entre ellos y su entorno. Lograron ensamblar sus familias y tuvieron a la bella Magnolia que, en un par de meses cumplirá, 1 año. Con los ánimos calmados y las heridas curadas, la China le dio una entrevista al diario La Nación, en la que no tuvo problema en hablar sobre el tumultuoso comienzo de la relación.

Todo salió a la luz por lo que se llamó el "escándalo del motorhome". Durante el rodaje de la película El hilo rojo, la China y Benjamín se conocieron y el vínculo apasionado que vivían sus personajes en la pantalla se trasladó a la vida real. Y fue ahí que Carolina "Pampita" Ardohain, por entonces separada de Benjamín, dijo que encontró in franganti a su marido y a la China en el motorhome donde los actores descansan o se preparan para la siguiente escena.

"Una pena que se haya instalado una mentira. Lo diré por el resto de mis días. Pero bueno, el tiempo acomoda todas las cosas en su lugar, yo tengo la consciencia tranquila, yo estoy feliz, todo el mundo sabe que Benjamín estaba separado y es una pena que se haya mentido tanto, y que una persona tan expuesta haya afirmado eso. Los que estamos adentro de verdad sabemos que no fue así", explicó a La Nación, la actriz.

Cuando la periodista Silvina Ajmat le preguntó sobre si alguna vez había vivido una situación de violencia de género ella primero se explayó en general: "Yo tuve suerte que siempre estuve acompañada de mi mamá, mi papá, mi familia, siempre tuve un carácter de mierda, muy fuerte, y nunca fui muy permeable a que se me acerquen los tipos. Zafé. Pero me encanta lo que está pasando (con el fortalecimiento de las mujeres), me parece que era necesario y me da tranquilidad, porque tengo hijas mujeres también". Pero luego particularizó: "En mi caso fue distinto porque fue violencia de una mujer contra otra mujer".

Así la China reafirmó lo que siempre sostuvo, que Pampita la golpeó en el motorhome al verla con Benjamín. Pampita se justificó diciendo que ella y su marido no estaban separados, que estaban intentando volver cuando sucedió ese episodio en el rodaje de la película.

"Hay cosas que no me gustaron y me hicieron muy mal. Sobre todo porque todos sabían que estaban separados. Y convino más la otra versión. Ella había dicho que estaban separados, él estaba viviendo en otro departamento. Y sentí que fue injusto. Pero ya pasó. Tenemos una hija maravillosa. Una familia ensamblada. A sus hijos los amo, los quiero muchísimo, los cuido, desde mi lugar", concluyó la actriz.