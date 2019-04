Con la vista puesta en sus orígenes. El objetivo de los músicos es alternar la música fusión con la que nació la banda con la tradición cuyana.

Peteco Carabajal y Sebastián López, de Los Tekis, aceptaron ser parte del programa que La Oveja Negra y Los García comenzó hace 7 meses con una adaptación de San Juan por mi sangre, interpretada junto a 30 figuras de distintos géneros



musicales de la provincia. Ahora, con el gato El chulengo (de autoría de Oscar Valles y José Zabala) entonado con la voz líder del grupo jujeño; y la cueca La del jamón (de Ernesto Villavicencio), con el reconocido compositor y cantor santiagueño; la banda



conocida por fusionar ritmos populares como ska, cumbia, cuarteto y rock, abrirá la tranquera de su particular propuesta telúrica a un escenario nacional.



"La idea es mantener y propiciar el clásico de las farras cuyanas y toda la parafernalia de nuestra tradición, transmitida a través de letras y armonías de cuecas, tonadas, valses y canciones", expresó respecto de su nuevo desafío, Carlos "Tuti" García, fundador del conjunto junto a su hermano Javier. Y para estirar las fronteras, se contactaron con López y Carabajal; que se sumaron con gusto al convite para convertirse en los primeros en darle tinte federal a la iniciativa. "La invitación a estos referentes es para darle un importante impulso a las versiones, hoy son Seba López y el Peteco Carbajal, y ya estamos pensando en nuevas colaboraciones", agregó el sanjuanino.



Para darle el toque "ovejero" a estos clásicos cuyanos, El chulengo estará adaptada a ritmo de cuarteto rockeado. "Con Seba decimos que es un rockteto coyano porque tiene también música cuyana y cultura coya. Si bien, ya la teníamos definida, cuando Seba la vio, se copó e hizo unas introducciones con instrumentos de viento tradicionales y charango. ¡Quedó increíble! Luego llegamos a la deducción que parecía una canción con ritmo Tinku que usan. Así es que, de paso, le robamos unas partes rítmicas al baterista de Los Tekis", contó Carlos como anécdota. Por su parte, para La del jamón se pensó en un ritmo tradicional fiestero, "como lo demanda la letra de la canción" -según destacaron-, con la voz de Carabajal.



"Tenemos previsto hacer un video para cada canción, cuando terminemos el proceso de producción. En éstos tiempos, es muy importante tener, además de una buena canción y grabación, una buena producción audiovisual y difusión en las redes sociales", apuntó García respecto a la próxima instancia de un reto que verá sus resultados en los próximos meses.



La primera experiencia



En septiembre pasado, el combo subió a las redes sociales el vals San Juan por mi sangre (de Ernesto Villavicencio), con artistas provenientes de distintos rubros, como Jorge Darío Bence, Abelino Cantos, Ernestito Villavicencio, Raúl de la Torre, Chango Huaqueño, Pepe Sarasúa, Ángel Dávila, Dúo Mixtura, Claudia Pirán, Susana Castro, Javier Acuña, Mario Zaguirre, Lechuga García, Dúo Díaz Heredia, Daniel Giovenco, Nano Rodríguez, Labriegos, Giselle Aldeco, Tres para Cuyo, Macarena Flores Palacios, Melisa Quiroga y Duende Fusión; a los que se acopló el cuarteto con Hugo (del grupo Omega), El Yeyo y Urbanos, y el rock con Lore Esbry, Willy Herrera y Pablo del Castillo, entre otros.



La repercusión tomó por sorpresa a los "Oveja". "La explosión viral y mediática de esta canción dejó al descubierto la necesidad de los jóvenes y de los que no son adeptos a la música tradicional, de escuchar algo nuevo e innovador y darle un giro popular", señaló el cantante.



"Gracias a las giras al exterior, como nuestras experiencias en México, uno aprende a ver el valor de nuestros orígenes. Me parece algo inexplicable cómo en Argentina festejamos Halloween o el Día de los Muertos y pasamos por alto nuestra cultura. Trabajamos en reivindicar esto. Tenemos que preguntarnos e investigar, sólo así vamos a poder transmitir quiénes somos hoy: el vino, la semita, la sopaipilla, la música, la tonada, la cueca, todo esto forma parte nuestra. De ahí, el objetivo: impulsar las canciones originales y versionarlas, con todo respeto, para propagar nuestra música", subrayó el músico del combo que en 2009 tocó por primera vez un tema folclórico, cuando cantó La del jamón y San Juan por mi sangre en el escenario de la Fiesta Nacional del Sol, junto a Los Auténticos Decadentes. Tras su prueba de fuego, el grupo subió a escena con temas cuyanos, a los que se suman Vallecito, Póngale por la hileras, Virgen de la Carrodilla, No sé qué diablos me pasa y Cuando el corazón se quiere quedar; La Calle Angosta y Entre San Juan y Mendoza, entre otras, que serán parte de un disco.





Dos canciones, muchos ritmos



La versión de El chulengo -gato de Oscar Valles y José Zabala- llevará sonidos de cuarteto, rock, folclore cuyano y cultura coya con introducción de instrumentos de viento tradicionales y charango. Por su parte, para los arreglos de La del jamón -creación de Ernesto Villavicencio-, se contempló un ritmo "tradicional fiestero", según explicó García.



Al finalizar el proceso de producción, está prevista la realización de un videoclip para cada tema, que la banda tiene pensado lanzar en las redes sociales, en los próximos meses.



Fotos: Marcos Urisa