Ritmo, diversión, frescura y la belleza es lo que abunda en el videoclip de Abril, la canción que la banda local DON (Doble o nada) le dedicó a la actual Reina Nacional del Sol, Abril Oyola, y que desde mañana estará disponible en Youtube.

Divertidos. Abril y Pablo Quiroga copan las escenas.

En clave de worldmusic, "música latina que no es ni reggaetón, ni ballenato ni cumbia, sino una fusión de estilos que te hacen mover el cuerpo", explica la cantante Melisa Quiroga, integrante del grupo, junto a sus hermanos Pablo y Leo. El primero es la primera voz, mientras que el segundo toca la guitarra, es el productor y además el autor de la letra y música de Abril.



"Se gestó cuando Abril fue elegida el año pasado. Llamó la atención que enamoró a muchos. Ella rompió muchos esquemas en su reinado, salió del prototipo normal de la reina; uno leía los comentarios del diario justamente y decían 'yo me enamoré', 'yo también' decía otro... o 'Es hermosa'. Había generado un enamoramiento masivo de todo San Juan, que no siempre había pasado", comentó Melisa, quien además recordó en "las inclemencias que tuvo la fiesta el año paso, con la tormenta, que lo pasaron de día. De todo trata la letra justamente".

DON. Doble o nada, la banda en una de las escenas del video.

El rodaje se realizó en la caballeriza de la familia Jaled en La Bebida, logrando buenas tomas al aire libre donde se puede ver a la joven chimbera bailando y cantando junto a los músicos. La filmación estuvo a cargo de alumnos del ENERC del último año Mara Belzagui y Marcos Agüero, también con la participación de Nicolás Córdoba.



"Abril es la protagonista. En realidad el video no cuenta una historia en particular; como habla de ella todo el tiempo, queríamos mostrarla en una faceta en la que no se la había visto... conocemos muy pocas de Abril, sabemos que es dentista y que es reina, nunca la hemos visto divirtiéndose", adelantó Melisa sobre clip que realizó DON, integrada además por Ariel Montigel (viola), Jorge Cordero (bajo) Marcelo Rodríguez (teclas y acordeón) y Daniel Echenique (batería). También se suma al equipo como mánager Jorge Voiro.

En la versión oficial de Abril también participa Mama Ordan, sumando momentos de rap al tema inspirado por la actual Reina del Sol y que ella disfrutó desde el principio. "Le hicimos escuchar la canción y le encantó", contó Melisa Quiroga sobre la creación de DON, mientras ya prueban en algunas tocadas otras composiciones propias de esta banda que parece haber llegado para instalarse un tiempo en la escena sanjuanina.