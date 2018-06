Flashes, alfombra roja, vestidos importantes, trajes impecables, sonrisas resplandecientes, es lo que abunda cada año en la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro, que entrega la Asociación de Periodistas de la TV y la Radio Argentinas (APTRA). Mañana es el gran día de la televisión y sus protagonistas están listos para surfear la ola.



Este año la transmisión recayó en Telefe, que desde las 19 tendrá en pantalla la previa, con la llegada de los artistas y comentarios sobre los looks. Luego, desde las 21, se verá la gala desde el Hotel Alvear de Puerto Madero.



En esta edición, la gran favorita es Un gallo para esculapio. La producción de Underground protagonizada por Peter Lanzani y Luis Brandoni tiene 11 nominaciones y además podría recibir el galardón más importante, el Martín Fierro de Oro. El año pasado ese premio fue para El Marginal, también de Ortega y compañía, y ahora nuevamente podría irse en las mismas manos, ya sea por la ficción en conjunto o para uno de sus actores de manera personal, lo que no se veía hace algunos años.



Ausencias



Todos los años se especula con los que estarán o quiénes faltarán a la cita. Esta vez se sabe, por ejemplo, que Jorge Lanata -nominado por PPT- no asistirá a la ceremonia porque estará en vivo haciendo su programa. Es que dado que la transmisión será ahora por Telefe y no por El Trece como años anteriores, la producción decidió competir en el mismo horario. Para intentar ganar en el rating PPT pondrá al aire una entrevista que Lanata hizo a Woddy Allen.



Otro de los grandes ausentes será Marcelo Tinelli, ternado en varias categorías, la más importante como mejor conductor. La razón es que, supuestamente, tiene un viaje previsto justo este fin de semana. Los mal pensados creen que quiere evitar exponerse cuando aún no está resuelta la deuda de salarios que tiene su ex productora, Ideas del Sur, con los empleados.



Moria Casán tampoco estará. Si bien no está entre los nominados, siempre es una figura convocante; además pegará el faltazo la actriz Inés Estevez -ternada como mejor actriz por El Maestro- quien aseguró que no irá y que prefiere ver la gala "desde la cama".



El foco de la polémica



Que sí, que no, que sí. Al final Mirtha Legrand sí asistiría a la gala, donde además le harán un homenaje por los 50 años de su programa, como un clásico de la televisión argentina. Eso sí, se espera que la Chiqui se refiera de alguna manera al escándalo en el que quedó envuelta en mayo, cuando se conocieron las ternas, porque se supo que APTRA la había bajado de la terna a mejor conducción. Lo que parecía un mal manejo de la entidad que preside Luis Ventura, terminó siendo un trato que habían cerrado el año pasado, que permitía a Legrand recibir el Martín Fierro de Brillantes, pero no volver a competir en la terna de mejor conducción. Por eso igual este año está nominada con su programa.



Verde, te quiero verde



Esta gala puede estar signada por el pedido de aborto legal en la Argentina. Fue Dolores Fonzi quien pidió a sus colegas que para la ceremonia se vistan de verde para reclamar la sanción de la ley. A través de las redes la actriz pidió:



"¡Que el Martín Fierro se vista de verde también! Actrices, conductoras, periodistas, mujeres de todas las disciplinas, que se vea nuestro pedido, que no pase inadvertido. ¡Diseñadores/ras, verde es el color!". Habrá que ver cómo prende la idea, por lo pronto, algunos diseñadores se disculparon asegurando que no sería posible con tan poco tiempo. Por otro lado, Verónica Lozano adelantó que habrá prendedores disponibles para todos aquellos que apoyen la causa y que no quieran sumar al verde a su vestimenta.

Cambio de camiseta



Este año Paula Chaves debutó en Telefe, como conductora de la versión local del concurso británico de pasteleros, Bake off. Le va tan bien al ciclo en materia de rating que eso hace de la exmodelo una figura a tener en cuenta en este tipo de acontecimientos. Por eso, la mujer de Pedro Alfonso será la encargada de llevar adelante la previa de la gala, junto a Zaira Nara -de quien es muy amiga- Lizy Tagliani y el Chino Leunis. Así como lo hizo años anteriores para El Trece, ahora será su primera "Alfombra roja" por Telefe, donde también comentarán los look y recibirán a los famosos.

Conductor



Como era de esperar, será el conductor estrella de Telefe quien lleve adelante la transmisión de la ceremonia de entrega de las estatuillas. Marley hizo un parate con sus viajes esta semana para encabezar la gala, acompañado de una figura femenina que podría ser Verónica Lozano, pero hasta anoche no estaba confirmado.



El blondo seguramente pondrá su simpatía al servicio de la noche, y quizás ¿hasta aparezca Mirko en escena? Es que ya se sabe que su hijo estará en la habitación del hotel desde donde se hace la premiación, a cargo de una niñera. Pero por ahí se tienta y lo presenta en vivo, tal como viene haciendo desde su cuenta de Instagram y también del programa Por el Mundo.



En cuanto a la conducción estará a cargo de Marley aunque no se sabe, hasta el momento, quién lo acompañará. Sin embargo, fuertes rumores aseguran que sería Verónica Lozano.



El menú para los invitados



Es bien apreciada la cena durante los Martín Fierro, aunque a veces hace que le reste atención a los ganadores. Este año, recibirán a las figuras con un cocktail de ron, lima y frutos rojos y un muse bouche (aperitivo) de salmón en salsa de soja sobre puré de paltas. Luego, la entrada será una degustación de mar. El plato principal consistirá en un cordero patagónico con alfajor de calabazas, portobellos -hongos- y pistachos. De postre habrá crema de queso, cascos de membrillo quemados y almendra. Todo acompañado por vino Cabernet Sauvignon y Chardonnay.



Show internacional



Se anunció que el cantante mexicano Carlos Rivera se presentará durante la gala. Se trata del ganador del Oscar por la canción Recuérdame, de la taquillera película de Disney Coco. Poco se sabe de la fundamentación de la presencia del artista. Quizás sea la canción elegida para acompañar el recuerdo que suele preparar APTRA de los trabajadores de la tele fallecidos en el último año.

Algunas de las ternas más importantes

Mejor programa de entretenimientos



A Todo o Nada (El Trece)

Combate (El Nueve)

Susana Giménez (Telefe)

Mejor ficción diaria



Amar Después De Amar (Telefe)

Cuéntame Cómo Pasó (Televisión Pública)

Las Estrellas (El Trece)

Mejor actriz protagonista en ficción diaria



Eleonora Wexler (ADDA, y Golpe al Corazón)

Natalie Pérez (Las Estrellas)

Violeta Urtizberea (Las Estrellas)

Mejor actor protagonista en ficción diaria



Esteban Lamothe (Las Estrellas)

Federico Amador (ADDA)

Nicolás Cabré (Cuéntame Cómo Pasó)

Mejor programa de interés general



Almorzando Con Mirtha Legrand (El Trece)

Podemos Hablar (PH) (Telefe)

Por El Mundo (Telefe)

Mejor labor en conducción masculina



Alejandro Wiebe Marley

Guido Kaczka

Marcelo Tinelli

Santiago del Moro

Mejor actriz protagonista unitario y/o miniserie



Eleonora Wexler (ADDA)

Natalie Pérez (Las Estrellas)

Violeta Urtizberea (Las Estrellas)

Mejor actor protagonista unitario y/o miniserie



Julio Chávez (El Maestro)

Luis Brandoni (Un Gallo Para Esculapio)

Peter Lanzani (Un Gallo Para Esculapio)

Mejor unitario y/o miniserie



Cartoneros (El Nueve)

El Maestro (El Trece)

Un gallo para Esculapio (Telefe)

Mejor actor de reparto



Carlos Belloso (Quiero Vivir a Tu Lado )

Luis Luque (Un Gallo Para Esculapio)

Nicolás Francella (Las Estrellas)

Mejor actriz de reparto



Julieta Nahir Calvo (Las Estrellas)

Julieta Ortega (Un Gallo Para Esculapio)

Luz Cipriota (El Maestro)

Revelación



Carla Quevedo (El Maestro)

Diego Cremonesi (Un Gallo Para Esculapio)

Flor Vigna (Quiero Vivir a Tu Lado)

Mejor producción integral



Susana Giménez (Telefe)

Showmatch (El Trece)

Un Gallo Para Esculapio (Telefe)

Mejor conducción femenina



Mariana Fabbiani (El Diario de Mariana)

Susana Giménez (Susana Giménez)

Verónica Lozano (Cortá por Lozano )