Luego de que Juan Reverdito se convierta en el tercer eliminado de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Lucila “La Tora” Villar, María Laura “la Cata” Álvarez, Walter “Alfa” Santiago y Juliana Díaz son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cuatro elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que Nacho y Alexis son los nuevos líderes de la casa después de dejaran el cuerpo en la prueba semanal que, en esta oportunidad, fue por partida doble tras dirimir el ansiado título en un juego contra Romina y Daniela.

El desafío consistió en hacer equilibrio en una especie de tarima por el que debieron pasar varias veces de lado a lado hasta colocar un total de 10 pelotas en uno de los extremos sin que se cayeran.

JULIETA APUNTÓ FUERTE CONTRA LA TORA EN LA GALA DE NOMINACIÓN DE GRAN HERMANO

En medio de la adrenalina que se vivió en la casa de Gran Hermano 2022 por vivirse una nueva gala de nominación, Julieta Poggio sorprendió al dar sus argumentos sobre por qué eligió a La Tora para que vaya a placa.

“La nominación de hoy fue la que más me costó decidir porque, por primera vez, voy a nominar a dos personas con las que tengo muy buena relación, nunca tuve ningún problema, me llevo muy bien, pero intento pensar con la cabeza fría y cuál sería la mejor estrategia para mi juego”, comenzó diciendo la participante,

“Por eso, le voy a dar mis primeros dos votos a La Tora más que nada porque hubo algunas actitudes de ella que no me cierran. Siento que a veces como que se quiere meter en todo o tener la última palabra. O siento que ella piensa que tiene más poder o más juego que otras personas y no me copa mucho eso”, agregó.

Y cerró, firme: “Y a la segunda persona que voy a votar es a María Laura, “La Cata”. Tampoco nunca tuve ningún problema con ella, pero siento que ellas dos claramente juegan juntas y, más o menos, son por las mismas razones”.