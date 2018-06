Mucho tiempo en silencio estuvo Silvia D’Auro luego de separarse de Jorge Rial y alejarse de Morena y Rocío, las dos hijas que adoptó junto al conductor de Intrusos.

A finales de mayo, la conductora tuiteó sugestivos mensajes en el momento más álgido de la pelea entre More y Jorge, lo que se interpretó como una dulce venganza.

Ahora, una de sus seguidoras le preguntó por el mal momento que atraviesa su hija: “Buen día Silvia, sabemos por lo que has pasado con JR, pero More está tan sola. ¿No creés que podrías acercarte a ella?”, y Silvia expresó toda su angustia en una respuesta que muestra su preocupación y su imposibilidad de acercarse a Morena. “¡Te juro que no tenés idea!“, escribió junto al emoji de una carita triste.

te Juro que NO TENES IDEA !!�� https://t.co/Q24qjKCJPA — Silvita_65 (@silvita_65) 29 de junio de 2018