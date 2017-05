I Acto

Escritora de profesión. Autora del libro El hilo rojo, historia que alcanzó otra dimensión de la mano de Benjamín Vicuña y Eugenia "la China", que la protagonizaron en el cine y se enamoraron en medio del rodaje; Pampita, manta amarilla de Nepal y palta mediante. Ella es Érika Halvorsen, quien consigue encender el fuego en los que la leen... o la escuchan, porque también escribió la novela Amar después de Amar, que emite Telefe. Después de los amores imposibles de Migré en los '70 y '80 y del tono barrial que planteó Adrián Suar en los '90, apareció Érika con otra manera de contar. Así, en "Amar..." -donde comparte la autoría con Gonzalo Demaría- hace arder la pantalla desde el deseo prohibido en una mujer (Carolina), eje que retoma luego de "El hilo...".



"¿Qué pasa cuándo tenés tu vida planeada, tus hijos, tu marido; y aparece alguien que te pega un sacudón?", se preguntó Érika en diálogo con DIARIO DE CUYO.



Frente a esto, la platea está dividida. Están quienes aprueban ese amor entre la protagonista y el esposo de su amiga y los que la odian a ella, no a él. "Estamos buscando la igualdad con los hombres y en ese plano no lo conseguimos, la mujer infiel es más atacada que los hombres", sentenció.



Mientras tanto, el próximo sábado 20 vendrá al Teatro Municipal (Mitre 41 este) acompañando a las actrices de Ser ellas, obra de la que es su dramaturga para debatir sobre su contenido que toma a 3 personajes de carácter: Frida Kahlo, Simone de Beauvoir y Eva Perón.



II Acto



Subiendo el voltaje, ella va por más. Está a punto de estrenar el thriller erótico Desearás al hombre de tu hermana, su primer film como guionista, basado en una novela propia, con Pampita y Guilherme Winter, el actor de Moisés y los 10 Mandamientos.



La novela en papel saldrá publicada en agosto y la peli se terminará de rodar la semana que viene, pero se estrenará recién en septiembre.



Ambientada en los '70, la trama está atravesada "por la pastilla anticonceptiva que surgió en el '62", algo que fue "un antes y un después en la vida de las mujeres, una herramienta para gozar del sexo".



La historia trata sobre dos hermanas, personajes a cargo de Pampita Ardohain y Mónica Antonópulos y sus maridos están interpretados por Guilherme Winter y Juan Sorini

"Pampita estaba buscando proyectos de cine, el productor le hizo llegar el guión y se movilizó con esta historia, entendió la sensibilidad femenina, es una mujer a la que le pasaron muchas cosas, buenas y malas; tanto ella como Mónica entendieron la profundidad de lo que estamos contando", destacó esta escritora, guionista y directora de actores.



"Busqué arquetipos para que cada mujer se identifique con una hermana o la otra, con la que siente o no, la que no puede controlar su deseo y la que lo reprime, con las diferentes maneras de amar, con cómo algunas lo relacionan repitiendo masculinos tóxicos o vampiros, porque están más relacionadas con el amor como enfermedad", detalló.





III Acto



La infidelidad. Es un tema que no deja de rondar sus pensamientos. El hilo rojo es un reflejo de esa incertidumbre. Sobre todo, luego de que Pampita descubrió a su marido con la compañera de elenco: "No tuve que ver con el film, pero me imagino que mucha gente fue a comprar el libro también con un poco del morbo. El texto funcionó solo, fue uno de los más vendidos en el año, pero el impulso de los primeros lectores, creo que fue a causa de esa infidelidad".



¿Son las mujeres que necesitan saber que otras son infieles? ¿Por qué, cada vez que surge esto en el ámbito cotidiano, del espectáculo, de la política, toma estado público? ¿Por qué Simone de Beauvoir tuvo una pareja abierta, Frida sufría por Diego de Rivera aunque tuvo romances con mujeres también y Eva Perón, muy en el extremo, vivió debajo del ala de su marido, fagocitándose a sí misma y muriendo de un cáncer terminal a los 33 años? Y su hipótesis es la siguiente: "El matrimonio, o por lo menos la monogamia, está en crisis".





IV Acto



El deseo. Cómo la mujer reacciona al amor después de postergarse por su familia, por qué la mujer infiel es más maltratada que el hombre, incluso por su propio género; las debilidades y sufrimientos, el erotismo y el deseo reprimido femenino; son los planteos que dan giros a su pluma cuando se pone a escribir.



"Hay que ser muy valiente para hacerse cargo del propio deseo, a veces, es más cómodo que otro decida por uno o hablar del otro sin mirarse", expresó.



Al igual que sostuvo: "Si fueran los hombres los que se embarazaran seguramente el aborto sería legal. Los hombres decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres es una atrocidad, es retrogrado".



V Acto



El erotismo. Atraviesa la etapa actual de su carrera literaria, pero para Érika no fue "algo buscado". El hilo..., Amar..., Desearás..., Mujeres tenían que ser, Bisnietas; las obras Hija de Dios; Yo me lo guiso, yo me lo como y Ser ellas... todas son historias a las que llegó indagando en el universo femenino.



"Soy la primera espectadora. La historia me tiene que atrapar a mí. Es una tarea ardua, si no uno cae en automatismos, en vicios, te repetís a vos mismo, te aburrís porque sentís que escribís escenas que ya viste, que son todas iguales; y la manera de no caer en eso, es reescribiendo". Por eso, para cada producción que inicia, le tiene que dar ganas de descubrir y encontrarle fisuras a los personajes, enamorarse y enojarse con ellos, en definitiva: "Poner el alma y el cuerpo", como dijo.



En pocas palabras, Halvorsen se sincera: "Lo único que tengo para vivir es la escritura y si un trabajo me quita las ganas, me quita todo, por eso, tengo que preservarlo".



VI Acto



¿Quién es esa chica? En el espejo se ve a sí misma como "una obra en construcción". No se cataloga. Confiesa que lo que hace es también como un camino al autoconocimiento. "Me interpela el material, en Desearás... estoy trabajando sobre mi ser niña, ser mujer, mis padres. Vivo un proceso que, quizás a diferencia de otras, es que todo queda publicado.

Estoy exorcizando demonios y traumas, es una manera de sanar". Un remate con nombre propio