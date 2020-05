Siempre luce espléndida, y no sólo en las alfombras rojas. Muchos se admiran de verla radiante también de entrecasa. Pero a esta estrella de pies en la tierra no guarda grandes secretos de belleza como otras famosas de la industria. Más bien podría decirse que tiene solo un truquito y, además, está al alcance de todas. La clave de Penélope Cruz Sánchez, que acaba de cumplir 46 años el 28 de abril, es dormir bien, siete horas por día. Y aunque la verdad es que tampoco es que se pasa la vida durmiendo, esas horitas no son un objetivo fácil de alcanzar cuando hay rodajes, entrevistas y sobre todo, su principal tesoro: la familia que formó con su "maravilloso compañero de viaje", Javier Bardem, con quien tiene dos pequeños de 9 y 6 años, la luz de sus ojazos oscuros.



La madrileña cuenta que si no duerme lo suficiente no sólo está demacrada, sino también sin energías ni humor para enfrentar las largas jornadas. Y explica que cuando la invitan a salir lo piensa dos veces, según cuántas horas de sueño le quite ese plan; y en general "siempre gana dormir". Incluso sus compañeros se asombran cuando está en una fiesta hasta altas horas, cosa que -claro- sucede apenas un par de veces al año.



Revelado el secreto de una de las glamorosas de la industria, resta saber con qué lo complementa para un resultado óptimo: una buena alimentación, variada y saludable; con poco y nada de alcohol. En fin, nada del otro mundo y con resultados que saltan a la vista.