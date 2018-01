La muerte de Fabián Rodríguez marcó un antes y un después en la vida de Nazarena Vélez y no es para menos. El empresario, ex marido de la vedette y padre de su hijo menor, Thiago, de 7 años,se quitó la vida el 24 de marzo de 2014 en las oficinas de Jaz Producciones, la productora que tenía junto a su esposa.

En su momento, se dijo que Rodríguez había tomado esa trágica decisión por los problemas económicos que atravesaba con su empresa sumado a una presunta crisis de pareja que vivía con la actriz.

De hecho, la propia Nazarena se refirió al respecto en varias entrevistas como cuando dijo en una entrevista para Duro de Domar, en Canal 9, que a veces se sentía responsable por la muerte de su ex.

"Siento culpa desde la última carta que me dice: 'me muero amándote'. Yo soy inteligente y jamás en mi vida impulsaría a nada malo a un hombre que amo. Pero no dejás de pensar cosas... Pero siempre pensando en él... que es un boludo, que se cortó una vida maravillosa, porque es un bombón, un padrazo", expresó Naza varios meses después del fallecimiento de Rodríguez.

Sin embargo hoy, a casi cuatro años de aquella fatídica noche, la también empresaria y productora teatral piensa muy distinto a entonces.

Inclusive, en una reciente carta que publicó en su cuenta de Instagram, Nazarena da a entender que se siente responsable de la muerte de Fabián.

Es que, este miércoles, la rubia expresó todo su dolor en un emotivo texto que publicó junto a una foto con Rodríguez.

"Llora mi alma. Nunca supe amar y nunca lo sabré... y el dolor que puedo provocar es insostenible e irreparable", comenzó diciendo la mamá de Barbie Vélez en la misiva.

Y completó: "Pocas veces vi con tanta claridad de lo que puede ser capaz mi egoísmo. Nací sola, y sola debo morir. Nadie merece sufrir inestables momentos que pueden dejar a un bebe sin papá. Perdón amor, perdón. Que en paz descanses, amado Fabián".

Como era de esperarse, la publicación generó muchísimas repercusiones en las redes sociales. De hecho, en menos de un día, la foto en cuestión ya había cosechado cerca de 11.000 "me gusta".

Pero éste no es el primer posteo de Naza recordando a su gran amor. En octubre último, ella publicó una foto de la boda con el empresario fallecido y a su lado escribió: "Si me hubieras dicho lo que te pasaba estaríamos festejando un aniversario más...¿Cómo tanto amor pudo hacernos tanto mal?".