La chica del dragón tatuado ha vuelto. La joven Lisbeth Salander vuelve a demostrar su talento para la investigación y para romper los mejores sistemas de seguridad del mundo. Junto con el periodista Mikael Blomkvist, un lobo solitario decidido a defender la verdad por encima de todo, aunque esto le cueste arriesgar su carrera, la pareja se verá envuelta en una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del Gobierno.

Título: La chica en la telaraña

Título original: The Girl in the Spider's Web

Dirección: Federico Alvarez.

Actores: Claire Foy, Sverrir Gudnason.

Género: Policial , Drama.

Origen: Reino Unido, Estados Unidos.

Duración: 115 Minutos

Calificación: Apta mayores de 16 años

Cinemacenter

2D Cast:17:40-20:10 y 22:40(excepto jueves 22)

2D Subt: 22:40 (sólo jueves 22)

Play Cinema

2D Castellano: 17:20

2D Subtitulado: 21:05, trasnoche: 01:25

CPM Cinemas

2D Subtitulada 20.35, 22.45, trasnoche:0.55