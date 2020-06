Pareciera que Friends, la serie que lleva más de 25 años en el recuerdo del público , se niega a perder popularidad. Así como el año pasado fue motivo de celebración por su aniversario, este 2020 el foco de los titulares se puso en la falta de diversidad del programa: una observación que si bien ya era conocida, ahora fue confirmada por Marta Kauffman, la creadora del show.

La comedia de diez temporadas, que se pueden ver completas en Netflix, es criticada siempre por el mismo tema cada vez que nuevos espectadores la descubren. A pesar del fanatismo que viene generando desde su estreno en 1994 y que no se detiene, los reproches respecto de la ausencia de diversidad en el elenco y acerca del tratamiento de la sexualidad de los personajes en el guión han sido una constante en toda su historia.

En el marco del Festival de Televisión ATX 2020, realizado de manera virtual por la pandemia, la cocreadora de Friends de 63 años, Marta Kauffman , se refirió al tema: "Ojalá en aquel momento hubiera sabido lo que sé hoy", confesó en medio de lágrimas y disculpas .

De acuerdo con Deadline , Kauffman reflexionó sobre el pasado: "Siempre alentamos a las personas de diversidad en nuestra empresa, pero admito que no hice lo suficiente . ¿Ahora todo el tiempo pienso en qué podría hacer? ¿Qué podría hacer de otro modo? ¿Cómo puedo dirigir desde una perspectiva nueva?".

Durante los diez años que estuvo al aire, solo dos personas de color participaron en el programa. Por otro lado, la ausencia de personajes homosexuales junto con los reiterados chistes gordofóbicos y homofóbicos nunca se compensó con la historia de la exmujer lesbiana de Ross, que siempre fue tratada con frivolidad y demasiado humor como para tomar en serio el amor entre dos mujeres.

En una entrevista a The Guardian , David Schwimmer, que interpretaba a Ross en Friends , respondió a estas críticas defendiendo lo progresista que fue la serie en su momento: "El programa fue innovador en su momento por la forma en que manejó de manera tan casual el sexo, el sexo protegido, el matrimonio homosexual y las relaciones. El piloto contó la historia de mi personaje que es dejado por una mujer".

Schwimmer se refirió a uno de los errores que se suelen cometer desde el presente cuando se juzga al pasado: no se considera el contexto . "Hay que analizar la serie desde el punto de vista de lo que estaba tratando de hacer en ese momento. Soy el primero en decir que tal vez algo era inapropiado o insensible, pero siento que mi barómetro era bastante bueno. Ya estaba en sintonía con los problemas sociales y de igualdad".

En la entrevista, el actor aclara que él era consciente de la falta de diversidad : "Hice campaña durante años para que Ross saliera con mujeres de color. Una de sus primeras novias fue una mujer asiático-americana y luego salí con Charlie, que era afroamericana".

Consultada por el mismo tema por el Sunday Times , Lisa Kudrow -Phoebe- aseguró que hoy el programa sería completamente diferente. "No sería un elenco completamente blanco, eso seguro. No sé qué más habría, pero no hay que dejar de reconocer que Friends fue revolucionaria también. Un personaje descubrió que su esposa embarazada era gay y no tuvo ningún problema en que el hijo fuera criado por él y dos mujeres. También hubo una subrogación de vientre. En aquel momento, dentro de lo posible, trataba temas controvertidos y progresistas ".

