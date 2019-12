La Casa de Papel volvió a estar en boca de todos luego del video promocional que lanzó Netflix para anunciar la fecha de estreno de la cuarta temporada. El próximo 3 de abril, El Profesor, Tokio, Río, Berlín y compañía volverán al ruedo con la historia del atraco al Banco de España que concluyó en el capítulo más complicado, dejando a los seguidores de la tira con muchas dudas y ganas de más.

“Ni el Profesor espera este caos”, anticipan en el adelanto que confirma el elenco de actores, incluidos el argentino Rodrigo De la Serna y Alba Flores, cuyo personaje, Nairobi, tuvo un giro inesperado sobre el final de la entrega anterior.

En su paso por la Comic Con Experience de San Pablo junto al resto del equipo de la popular ficción española, Flores anticipó que los fans de Nairobi van a sufrir mucho en la cuarta entrega de la serie. “Esta será una temporada muy dura porque en la pasada los guionistas hicieron muchas concesiones a los espectadores”, señaló la actriz, que también forma parte de la serie Vis a vis.

En sintonía, Jesús Colmenar, productor ejecutivo y director de varios capítulos de la serie creada por Álex Pina, advirtió que la cuarta temporada “va a ser más dura para el espectador”, en relación a su antecesora.

Y confirmó que los ladrones del overol y las máscaras de Salvador Dalí tendrán una quinta temporada, que comenzará a rodarse a principios de 2020. Por otro lado, Colmenar contó que Netflix “se ha planteado” un ‘spin-off’ de La Casa de Papel, aunque no precisó en torno a cuál de los personajes girará.

Qué se sabe de la cuarta temporada

En los últimos episodios de “La Casa de Papel” quedaron sin resolver numerosos enigmas. La verdadera identidad de la inspectora Sierra, la aparición fugaz de la actriz española Belén Cuesta -escondida entre los rehenes-, o el destino final de Nairobi, son sólo algunas de las incógnitas que dispararon decenas de teorías, hipótesis y conjeturas, cada una más descabellada que la anterior.

Aunque son pocos los detalles que se han revelado hasta el momento, la actriz Itziar Ituño, que da vida en la serie a la ex agente Raquel Murillo, avanzó varias pistas sobre el futuro que deparará a los atracadores de “El Profesor”.

“No lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada”, explicó Ituño en declaraciones a Fórmula TV a finales de julio. “Van a tener un gran enemigo ahí, dentro del banco. No sé qué va a pasar, si van a conseguir robar el oro o no. Eso no lo sabemos los actores todavía. Sí es cierto que la parte de la policía va a estar muy dura, y van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda", añadió.

Los fans de la serie creen que ese enemigo podría ser el personaje al que da vida Belén Cuesta, actriz española ganadora de un Goya que en los últimos capítulos aparece escondida entre los rehenes.