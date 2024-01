El lunes, los fanáticos de las series volverán a prenderse a las pantallas, pero esta vez para saber si sus favoritas reciben el "Oscar de la televisión', como llaman al premio Emmy, que entrega la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos, cuya 75ta. ceremonia tomará cuerpo mañana. El Peacok Theatre de Los Angeles será el escenario donde tendrá lugar la fiesta más importante de la televisión y el streaming, que contará con la conducción del actor Anthony Anderson.

Yendo al hueso, HBO y HBO Max se destacan con un total de 127 nominaciones gracias a 17 de sus producciones y no es la primera vez que lidera la lista en los Emmy, de hecho lo ha logrado veinte veces antes. Y en consonancia con lo sucedido en la reciente edición de los Globos de Oro, que también incluyen a las series (donde ganó los rubros principales: Serie dramática, Actor de reparto para Matthew MacFadyen y los protagónicos en drama para Sarah Snook y Kieran Culkin), la que pica en punta en este combo es Succession, por su última temporada. Se trata del envío más nominado de la velada, con 27 chances de llevarse una estatuilla y que, como destacan El Heraldo, "hace historia' con tres nominaciones en la categoría Mejor actor protagónico en serie dramática. No muy lejos le sigue otra producción de la misma factoría, The Last of Us, con 24 nominaciones en las categorías principales; y también de HBO Max, The White Lotus rompe su último récord y arrasa en las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto con nueve nominaciones. El spinoff de Games of Thrones, La casa del dragón, completa el cuarteto de series de la misma productora, que se enfrentarán entre ellas por el título más codiciado -Mejor Serie Drama-. Y con otras que también tienen su barra, como lo es The Crown y Better Call Saul (ambas de Netflix).

Succession, la más nominada, viene de triunfar en los Globos de Oro, donde recibió cuatro premios principales.

Como es usual, las casas de apuestas ya levantan jugadas y también aquí Succession corre como favorita en ese apartado, al tiempo que Ted Lasso (Apple TV +) lleva la delantera como Mejor Serie Comedia, galardón que también podría ir a The Bear (Star +), consagrada Mejor Comedia Televisiva en los Golden Globes.

Estas dos categorías y sus satélites son el blanco de las apuestas, una costumbre más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar por aquí. Kieran Kulkin y Sarah Snook (Succession) van primeros como Mejor Actor - Mejor Actriz de Serie Drama. Hay que decir que a él pocos le hacen sombra, pero ella tiene una rival muy fuerte, Jennifer Coolidge (The White Lotus).

A su vez, Jeremy Allen White, es puntero como Mejor Actor Serie Comedia, por The Bear (lo ganó en los Globos de Oro), aunque puede haber pulseada, y dura, con Jason Sudeikis (Ted Lasso). Y su par Quinta Brunson (Abbott Elementary) es favorita como Mejor Actriz Comedia, aunque muchos aman a Jenna Ortega (Wednesday).

Cabe aclarar que la gala del lunes se centra en los rubros más importantes de esta premiación, ya que el último fin de semana se premiaron ya categorías específicas. Y que en realidad es la ceremonia que corresponde a las producciones 2022-2023, que tenía fecha para el 18 de septiembre, pero fue postergada en medio de la huelga de actores y guionistas. Es la segunda postergación en la historia de esta convocante celebración, luego de la que ocurrió tras la caída de las Torres Gemelas.



Para agendar

La ceremonia podrá verse en Argentina desde las 22 hs por TNT y HBO Max. La cobertura iniciará a las 21 hs con la previa a cargo de Axel Kuschevatzky, Lety Sahagun y Heisel Mora desde la alfombra roja, con comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento. Se prevé que la gala dure 3 horas y, finalizada la transmisión, estará disponible durante seis meses en HBO Max.