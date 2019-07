Una sanjuanina participó del programa ¿Quién quiere ser millonario?, conducido por Santiago del Moro y contó sobre su historia de amor que quiere recuperar.

Se trata de Fernanda Godoy, quien contestó las preguntas junto a su amiga Carmen, que es correntina y que se conocieron hace 15 años por sus hijos.

La mujer oriunda de San Juan contó que a través de las redes encontró al hombre que le roba el sueño, desde hace 20 años, y quedaron en encontrarse pero no se pudo concretar. "No sé si se habrá arrepentido porque nunca más me contestó", destacó.

También indicó que "por lo que pude averiguar en las redes no está comprometido" por lo que su objetivo de ganar dinero en el programa es viajar a Israel, con su amiga, y poder buscarlo. Hasta donde pudieron investigar vía Facebook, el hombre posee una empresa.