Según se dio a conocer, hubo una reunión de Directorio en el edificio de América TV para tratar el tema de Antonio Laje tras las denuncias de maltrato de excompañeras de Buenos Días América. Las mismas se dispararon después de ver el desconsolado llanto de María Belén Ludueña, un demoledor tuit de Ángel de Brito contra el conductor y otras profesionales que trabajaron con él.

La información la reveló el portal de Laura Ubfal. Cabe recordar que si bien la renuncia de María Belén Ludueña de Buenos días América y Buenos días América Extra (A24 y América TV) fue la que disparó la polémica, tras su despedida a puro llanto, también se sumaron otras declaraciones.

Por un lado, la nutricionista Fiorella Vitelli, que no sólo apuntó contra el conductor sino contra su producción y, por otra parte, habló la periodista Maite Pistiner, que formó parte también del equipo de “Buenos Días América” en su momento.

Qué dijo Fiorella Vitelli de su experiencia en BDA

La excolumnista del programa fue filosa a la hora de referirse al trato de Antonio Laje con ella. Consultada días atrás por un seguidor de Instagram por su experiencia como columnista en el noticiero conducido por el periodista, Vitelli escribió: "Qué día fuerte para hablar de esto. Cuántas cosas voy reviviendo. Cuántas veces en mi cabeza aparece el 'estás exagerando, mejor cállate, te vas a quedar sin laburo en los medios, no te conviene hablar si estás justamente buscando laburo'".

Sin dar detalles de lo compartido y vivido con Laje, la nutricionista que actualmente trabaja en emisora radial Metro 95.1 y tiene un espacio en Canal 9, concluyó en que su experiencia dentro del programa de América no fue del todo buena y que aún así no hay algo que la motive a hablar sobre ello: "Sé que el silencio es complicidad, pero también tengo miedo. No sé. Estoy en una puja interna del cambio social que quiero y el pánico individual".

No obstante, el pasado martes se animó a contar lo que vivió durante su estadía laboral en BDA en el programa radial Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), donde la nutricionista aseguró que la dejaron sin trabajo sin avisarle, al tiempo que mientras estuvo en el programa por cucaracha le decían que “estaba horrible”.

Maite Pistiner sobre Antonio Laje: "Yo le tenía miedo"

La periodista, quien tiempo atrás formó parte de BDA, contó que llegó a estar internada por cómo la trataban en “Buenos días, América”.

Todo comenzó cuando fue consultada en sus redes sociales sobre el tuit de Ángel de Brito, el cual rezaba: “Que triste que en 2021 una profesional no pueda hablar del maltrato laboral. ¿Por qué llora Mira Belén? Y detrás de un maltratador, hay mucha gente con poder que lo apoya”. Ante esto, Pistiner afirmó que ella le tenía miedo a Laje cuando trabajó con él.

"No sabía lo que había tuiteado Ángel de Brito y demás. Me enteré por ustedes, que me lo fueron mandando. De Belu lo único que puedo opinar es que es una gran compañera, es excelente", comenzó diciendo sobre la salida de su colega.

En esa misma línea, sostuvo: "Es difícil hablar de estos temas porque hay muchas cosas que en los medios no se dicen y se saben. No se dicen porque él que las dice después se queda sin trabajo, es así".

"¿Laje era buen compañero?", le preguntaron después. "No llegué a tener un vínculo muy grande con él porque estuve muy poquito tiempo, fue un reemplazo que hice en el verano, durante un mes y medio. ¿Qué es lo que siento? Yo le tenía miedo, un poco de miedo le tenía", respondió Maite.

Por último, contó: "Muchos días volví llorando y terminé internada con un problema en el cuello. Llevé toda esa tensión al cuerpo y literalmente terminé internada".

Quiénes más denunciaron a Antonio Laje por maltrato y acoso

En las últimas horas la periodista Eugenia Morea se sumó a las denuncias contra Antonio Laje.

Eugenia Morea sorprendió a todos con sus primeras declaraciones contra Antonio Laje, donde aseguró que "si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación".

Horas más tarde escribió en un liberador texto: "7 años pensando que el problema era yo, 7 años guardándome lo que viví en América TV con Antonio Laje. Gracias a las periodistas que hablaron, hoy me animo a hablar". Asimismo, no titubeó en exponer todas las agresiones y actitudes que soportó de parte del periodista: "El problema no éramos nosotras, el problema eras vos, Laje, que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí o 'ay, cómo te viniste hoy, lo hacés para provocarme' y tantas cosas más".

Sin ánimos de dejar nada a la imaginación, Eugenia Morea confirmó que la "violencia laboral y acoso sexual es la patología" de Antonio Laje, a quién describió como un "depredador psicópata". A pesar de creer que esto puede traerle serias consecuencias, la panelista de Crónica TV asegura que se mantendrá firme en su denuncia: "Esto hasta quizás me perjudica, pero yo no me callo más".

Horas más tarde, Eugenia compartió más historias. "El día que María Belén Ludueña quebró en vivo, se me erizo la piel... Enseguida nos miramos con mi compa Aldo Preaux y pensamos que esto tenía que ver con algo más", contó junto a una captura de la noticia sobre su denuncia que expuso este sitio. Y añadió las etiquetas "No estás sola", "Yo si te creo", "Quiero trabajar sin acoso".

