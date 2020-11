Jamie Dornan se convirtió en uno de los actores más deseados del mundo por su papel de Christian Grey en la saga cinematográfica “Cincuenta sombras de Grey”. Lidiar con ese abrumador salto a la fama fue complicado para el actor irlandés. Han pasado casi 3 años desde que terminó la trilogía erótica, basada en las novelas de la autora británica E. L. James, pero los actores todavía reciben extraños comentarios del público. Todavía hay fans incapaces de entender que aquello era solo ficción.

Dornan le contó a la revista Variety que una admiradora estaba convencida de que él había tenía un hijo con Dakota Johnson. Según el actor de 38 años, la fanática le envió “un collage de fotografías de un niño”, acompañado de una nota.

La estrella estaba cumpliendo la cuarentena con su familia cuando recibió la carta de un fanática que era más que un poco espeluznante. “Me mandaron un collage de fotos de un niño desconocido y una nota en la que decía que era mi hijo. Y no solo eso, sino también que me lo enviaba porque mi mujer tenía que saber que había tenido este hijo de 7 años con otra mujer”, explicó el actor.

“Intentaba decirme que el niño era mío y de Dakota Johnson, y que habíamos tenido este bebé mientras hacíamos la primera película de ‘Cincuenta sombras’”, afirmó. “No voy a negar que la persona que escribió esa carta logró llamar mi atención, pero también me dio bastante miedo”, reconoció.

La primera película de “Cincuenta sombras de Grey”, estrenada en 2015, catapultó a la fama a Dornan, quien era mejor conocido por la serie de televisión de la BBC “The Fall” en la que interpretó a un asesino en serie. Luego vinieron dos películas más. Las malas críticas no impidieron que los fanáticos acudieran en masa a los cines: la trilogía recaudó cerca de USD 1.3 mil millones en la taquilla mundial.

El rodaje unió mucho a los protagonistas, Dornan y Dakota Johnson, y más después del tipo de escenas íntimas que ambos tuvieron que grabar durante años. Su complicidad traspasó la pantalla y ambos actores han reconocido que se apoyaron el uno al otro en los momentos complicados. Sin embargo, hubo una exigencia que Jamie Dornan llevó muy mal durante la saga. El actor confesó qué quedó traumatizado al sentirse “expuesto y vulnerable” por este aspecto de su papel.

La saga erótica cambió las vidas de Jamie Dornan y Dakota Johnson y los convirtió en un fenómeno de masas. Sin embargo, no todo fue fácil para el protagonista, que tuvo que pasar por una gran dificultad durante el rodaje debido a sus inseguridades.

Desde entonces, Dornan ha buscado papeles en películas más chicas y más desafiantes para él. “Me encanta la energía del cine independiente”, afirmó. “Saca lo mejor de las personas”. Hace dos años, recibió muy bueno comentarios por su actuación en “A Private War”, interpretando al fotógrafo de la vida real Paul Conroy para la corresponsal de guerra de Rosamund Pike, Marie Colvin. Sus otros papeles recientes también han sido impulsados por los personajes: el periodista Danny Tate en la película de HBO “My Dinner With Hervé”, un escritor en “Endings, Beginnings” de Drake Doremus y un paramédico en el thriller “Synchronic”.

Dornan parece estar en el mismo camino tomado por Robert Pattinson y Kristen Stewart, quienes experimentaron con el cine independiente después del éxito masivo de “Crepúsculo” antes de regresar finalmente a las superproducciones. “Rob es un amigo mío, y no tengo nada más que respeto por él por la forma en que ha hecho eso, trabajando en una película de David Cronenberg y haciendo todas estas cosas realmente oscuras”, dijo Dornan, aunque está abierto a volver a los éxitos de taquilla en el futuro: “Si existe la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer en un mundo diferente, en una franquicia que tiene una audiencia diferente a la que fue ‘Cincuenta sombras’, entonces estaría loco si no lo considerara”.

Dornan vive en una granja en la campiña inglesa con su esposa, la reconocida compositora Amelia Warner, sus tres hijas y una gran variedad de animales. “Pero sí, estoy a miles de kilómetros del letrero de Hollywood”.

En realidad, nunca adoptó el estilo de vida de una estrella de cine, nunca se sintió cómodo con el centro de atención o tratar de entablar una pequeña conversación con extraños en una fiesta de la industria. “Es un poco agotador”.

Al hablar de “Cincuenta sombras de Grey”, Dornan tiene cuidado. Es respetuoso con la franquicia que lo convirtió en una estrella, al tiempo que reconoce que las películas no eran para todos. “Quiero intentar hacer el mayor trabajo posible, diverso e interesante”, dijo. “Lo que probablemente me hizo más famoso es una franquicia tremendamente exitosa que no fue amada por la crítica. Es extraño entrar en esas películas sabiendo que vas a estar en una franquicia que probablemente generará dinero y recibirá críticas negativas”.

Si bien Dornan dice que generalmente no lee sus propias críticas, no pudo evitarlo en 2015. “Pasé por una mala etapa con ‘Cincuenta sombras’ de leer un par de reseñas realmente malas, pero luego las encontré divertidas”, contó. “Una de ellas decía ‘Jamie Dornan tiene el carisma de la avena’, que a algunas personas les gusta la avena, así que pensé que era un poco dura. Recuerdo que eso se me quedó grabado, y tampoco estoy del todo en desacuerdo”.

Cuando se retiró del famoso salón rojo de Christian Grey, “estaba listo para seguir adelante con este capítulo loco de mi vida”, admitió Dornan.