Este sábado por la noche, Luli Salazar sorprendió a todos en el programa de Andy Kusnetzoff al confesar que utiliza vasos descartables para ir al baño.

"Soy medio obsesiva con esas cosas, si no es en mi casa... Salvo que esté en una emergencia. Pero no me siento en la tabla, soy muy asquerosa: hago de parada o a veces en vasitos", aseguró la invitada en "Podemos Hablar".

Ante la confesión de la rubia el conductor no pudo aguantar y le preguntó si era verdad que tenía una asistente que la acompañaba a todos lados y le llevaba los "vasitos" para que pueda orinar. Por lo que la invitada contestó sin temor: "Cuando estamos en lugares donde no hay baños o los baños no son muy limpios, tengo una amiga muy de confianza que me trae vasitos de plástico, que después se los lleva y los tira".

Desde el fondo del salón, se la escuchó a Ernestina Pais decir: "Hiciste el amor con Redrado en cuanto lugar existía, hablaste de aviones y lugares públicos. Sabés que te quiero, pero lo dijiste. ¿Y no podés hacer pis en cualquier lado?"

"Eso es otra cosa. Con mi pareja no tengo problemas. Pero esto es higiene", aseguró Salazar ante la pregunta de la morocha.

Y para aclarar lo dicho, Luli manifestó: "Mi amiga lleva los vasitos al baño y después los debe tirar a una pileta. Es mi mejor amiga, no es una cuestión de falta de respeto, es como mi hermana. El vasito es de plástico, ¡se tira y no se usa más".

Luego de sus palabras, Juan Leyrado indagó por la medida de los "vasitos". En otras palabras, el actor quiso saber si para orinar usaba un tamaño y para defecar otro. Y para que no queden dudas, la rubia aclaró: "Number two (número dos) no hago afuera de mi casa, me la aguanto. He pasado viajes en avión de 12 horas que no fui al baño".

