El jueves 8 de febrero, en estreno nacional, llegará a las pantallas locales la tercera y última parte (al menos así anunciada) de 50 sombras de Grey: 50 sombras liberadas. Debut que tiene una buena cantidad de seguidores esperando desde que se anunció el gran final; y aún más, desde que se abrió la venta anticipada para verlo. Y entre ellos, una especial: Marisa, de 42 años, es la que compró las primeras entradas apenas salieron a la venta en San Juan.

Afortunadamente no tuvo que correr mucho, ya que su lugar de trabajo facilitaba las cosas. La joven mujer que trabaja en el Híper Libertad, y a quien una compañera "enganchó" -libros mediante- en el misterioso y sensual mundo del millonario Christian Grey, llegó hasta la boletería del Cinemacenter y se aseguró sus tickets para la primera función. "Siempre es mejor el estreno, ya ganaste, todos van a ver lo que vos ya viste", comentó a DIARIO DE CUYO la mujer, quien compró las entradas como regalo para su hija Yésica, que el 31 cumplirá 24 años. Pero claramente ella también estará sentada en la butaca del cine, ¡pochoclos en mano para no comerse los codos!



La fanática número uno (vale aclarar que en Play Cinema, a las primeras entradas las compró un varón) obviamente no se perdió las dos películas anteriores; y confesó que la primera le chocó un poco, hasta que entendió ese "código" íntimo que establece la pareja. La segunda entrega -que fueron a ver "en comitiva" con su hija, consuegra, cuñadas y demás- fue, sin dudas, su favorita. "Hasta ahora es la mejor, ahí es cómo que ellos se dan cuenta lo que realmente sienten y que por más que quieran, no pueden evitar", señaló sobre la relación entre Christian y Anastasia. Pero después del nuevo tráiler, le tiene fe a la bajada de telón: "¡Se ve espectacular! Se ve que hay celos de ella hacia él, que antes no", detalló sobre esta última parte, donde la pareja regresa de su luna de miel, y ella descubre una noticia que los cambiará.



"¡¿Vos no la viste?! ¡Tendrías que verla!", aconseja vehemente Marisa, imaginando a la vez lo que le dirán su marido e hijos varones cuando la vean en el diario... "aunque mi marido ya sabe... pero no creo que vaya", ríe.



Pero en definitiva, ¿qué es lo que más le gusta de 50 sombras? "¡Él, claro!", responde sin titubeos y nuevamente entre risas, como lo haría cualquiera de las muchas fanáticas. Sin embargo, Marisa asegura que 50 sombras no es sólo un hombre guapo al frente de escenas calientes. "La historia es buena", afirma. Y va por más: "Por ahí como ya están juntos se puede pensar que está todo dicho, pero no. En la vida real también se puede mantener esa pasión".