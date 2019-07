Desde que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo entró en la agenda de los medios, Nicole Neumann fue una de las famosas que se mostró en contra. Y en la mañana de este miércoles realizó un posteo en Twitter que sería en alusión a este debate que generó polémica en las redes sociales y comentarios a favor y en contra.

La modelo compartió un meme en el cual la imagen de una ecografía, tras el uso del FaceApp (la aplicación que muestra el paso del tiempo en los retratos), deriva en una nena de unos cinco años, sonriente y con trenzas.

La imagen estuvo acompañada solo por un corazón celeste, lo que sería una clara mención al movimiento Salvemos las dos vidas, que se manifiesta en contra de la despenalización y legalización del aborto.

En menos de dos horas, el posteo de la panelista de Nosotros a la mañana consiguió más de doscientos "Me gusta", decenas de RT y comentarios, algunos a favor y otros tantos en contra. También estuvieron los seguidores que prefirieron no opinar, pero tomaron con humor al debate, pese a lo delicado de la problemática.

"Borrá ese tuitt y desactivá tu cuenta"; "Señora no sea papelonera"; "Y es deseado o viene en un hogar donde no pase miseria obvio que va hacer un hermoso niño o niña, pero si no va ser uno más que cuando crezca y roba vas a querer matarlo", "Cree que estamos en contra de los nacimientos", "No entiende que no queremos abortar a todos los fetos del mundo , solo darle la posibilidad de elegir a la mujer", fueron algunos de los comentarios que discreparon con Nicole; en la misma línea también los hubo más subidos de tono.

"Me parece que está trucado, fíjate que en la eco no tiene trenzas", dijo otro usuario de la red social, que en lugar de acercar su postura, prefirió tomarse el tema con humor.

Otros seguidores la apoyaron: "Nicole es tan linda mujer, por dentro más aún. Me encanta que no use pieles caras a costa de animales y también defiende a los inocentes", "Bellísima" y "Excelente, me encantó, hermoso", le escribieron.

Hace un tiempo la ex de Fabián Cubero se había manifestado públicamente al respecto, antes de que se presentara en el Congreso el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo: "Estamos hablando de vidas. No me parece que se hagan festivales. ¿Festejando qué? ¿Qué estamos pidiendo silenciosamente que se asesinen personitas que no tienen decisión? No entiendo. Me parece un cachivache".

"Así como defiendo los animales y dejé de comer carne, obviamente voy a defender la vida de un ser humano inofensivo. Realmente me impresiona mujeres que son madres, con el don de crear vida, gestar y alimentar otro ser, de amar incondicionalmente, pidiendo a gritos el asesinato silencioso y aceptado", había dicho Neumann en ese momento.

Maru Botana, Amalia Granata, Gastón Recondo, Toti Pasman y los hermanos Contepomi fueron otros de los famosos que se mostraron en contra de la legalización del aborto, y que incluso el año pasado grabaron un spot bajo el lema "Salvemos las dos vidas".

"La vida vale. Y toda vida vale lo mismo. No es que hay una vida que nos importe más que otra. Yo voy por la vida. ¿Sabías que desde la semana seis hasta la semana catorce late más de 13 millones de veces?", decían en aquel video.

Del otro lado, y agrupadas en el colectivo Actrices Argentinas, Griselda Siciliani, Florencia Peña, Verónica Llinás, Muriel Santa Ana, Leticia Brédice, Julieta Díaz, Celina Font,Alejandra Darín y Laura Novoa fueron algunas de las famosas que se mostraron a favor de impulsar el proyecto.

Fuente: Infobae