Semanalmente, dos participantes son los encargados de realizar las compras de los víveres que consumirán durante siete días los participantes dentro de la casa de Gran Hermano. Maxi y Juliana fueron los últimos delegados, pero los “hermanitos” eligieron productos de su preferencia y se olvidaron de los ítems esenciales, lo que provocó la ira de sus compañeros de convivencia.

Con la vuelta de Juliana a Gran Hermano en el repechaje, la oriunda de Venado Tuerto se reencontró con su novio Maxi y volvieron a ser uno de los dúos más fuertes dentro de la casa. Momentos antes de la sanción y expulsión de ella - por romper el aislamiento - ambos realizaron la compra semanal de alimentos y otros productos de uso común.

Posteriormente a la polémica compra, Nacho preguntó por la pasta, en medio de una conversación con Alfa: “No, no la trajeron. Arroz tampoco... Se olvidaron”, señaló Walter. También se encontraban en la cocina Julieta y Romina, quienes empezaron a revisar la alacena para ver con qué alimentos contaban.

En ese momento, el más veterano de la casa volvió a intervenir: “Va a ser complicado. No trajeron arroz, pasta, galletitas ni dulces ni saladas”, remarcó. “Tampoco, yogurt”, agregó Nacho.

Indignada, Julieta preguntó si habían gastado todo el dinero, a lo que Alfa le contestó: “Quedaron 30 lucas adentro”. E hizo referencia al tiempo con el que cuentan para realizar la compra: “Yo fui con Juan y, de verdad, teníamos el mismo tiempo: los diez minutos, y no nos pasó nada”, remarcó.

Luego de que la ex diputada reclamara que las alacenas estaban vacías, el fanático de los autos quiso poner paños fríos al asunto: “Bueno ya está. ¿Qué querés que te diga? ¿Te vas a poner a pelear ahora?”, y Romina replicó: “Yo no me voy a pelear con nadie. Lo único que falta. Pero no entiendo”.

Quien intentó también amenizar la situación fue Nacho, destacando que sus compañeros, al menos, habían comprado pan. Pero Julieta, lejos de querer terminar la conversación, volvió a dirigirse a Romina: “Ro, pero esto no se lo olvidaron, eh. Mira la cantidad de latas que hay”. Y la exdiputada reafirmó: “Ya me di cuenta”.

Para cerrar la conversación, Alfa recordó la oportunidad en que fue encargado de las compras con Juan, ya eliminado de la casa, y la comparó con la realizada por Maxi y Juliana: “Yo cuando compré, no compré pensando en mí. Juan tampoco compró pensando en él. Soy sincero, la verdad es que esa compra la hicimos juntos y Juan se comportó, ahí no puedo decir nada”, subrayó.