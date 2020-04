Ezequiel Lavezzi transita la cuarentena obligatoria muy bien acompañado. En los últimos días fue visto en una de las islas más exclusivas y lujosas del mundo junto a Natalia Borges, una bella actriz brasileña, quien sería su nueva pareja.

Según los rumores se habrían conocido hace un mes y cumplen juntos el aislamiento social en Saint Barth, una de las más lujosas islas en el Caribe.

Pero el dato polémico que generó burlas en las redes fue que la rubia es la ex de uno de sus amigos. A pesar de que quieren mantener el romance en secreto, hubo un dato que confirma la relación, no sólo el mismo lugar, sino también el mismo sombrero en las fotos.

Recordemos que su ex pareja, Yanina Screpante, también volvió a apostar al amor. A principios de este año se la vio con un joven empresario en Punta del Este. "Después de haber estado ocho años en pareja, no quería saber nada de estar con alguien hasta que lo conocí. Lo único que le pedí al universo me lo trajo", dijo en su momento la ex del futbolista.