El año pasado se expuso la interna familiar de Piñón Fijo, quien después de haberse separado de su mujer Karina Suárez, también perdió contacto con sus hijos Jeremías y Sol. Por consiguiente, el payaso dejó de ver a su nieta Luna y nunca conoció a León, el segundo hijo de Sol.

Con el paso del tiempo la situación no ha mejorado y la hija de Piñón habló con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. “Yo he decidido no hablar del tema más de lo que ya hablé, más de lo que me expuse. No quise hacerlo en su momento pero no me quedó más remedio, y desde ese momento he decidido no exponerme más”, aseguró Sol.

“Lo hice para cuidarme emocionalmente y para cuidar a mi familia, mi casa, mis hijos. Nunca quise exponerme desde ese lugar. Hay gente que ha interpretado que yo he comenzado con mi carrera desde lo que pasó el año pasado en cadena nacional y no, hace seis años que me animé a emprender este camino de independencia”, explicó.

“Quiero construir desde ese lugar, cantándole a mi familia, desde lo otro prefiero reservarlo y guardarme, es muy doloroso”, afirmó la artista. “No quiero hablar más de ese tema, a cada periodista que me ha preguntado y a partir de lo que pasó el año pasado es inevitable la pregunta. No quiero ahondar y hay gente que me está mirando, mi mamá cuidando a mi hijo y la otra abuela también, no quiero ahondar en esos temas tristes. Perdón pero no quiero hablar, siempre quise que esté puertas para adentro y me tuve que exponer y no me gustó”, agregó la animadora infantil.

Cuando Etchegoyen le preguntó si tuvo que refugiarse en su familia y en el trabajo, Sol le respondió: “Es lo que me refugio en todos los días, en Germán mi pareja, en mis hijos y en el equipo de trabajo que tengo, muy humanos. Me siento muy orgullosa de la familia que construí, me sostiene y me apoya, es mi guarida”.

En noviembre pasado, Piñon Fijo dio una entrevista a Canal 12 de Córdoba. Allí, el payaso habló de la cuestión de una manera elíptica. “Uno se ha puesto viejo, pero feliz. Tratando de aprender un poco de la huella, del camino. Quizás cuando uno era más joven y era más arrebatado, quería que las cosas fueran ya y como yo quiero. Y cuando se entrelazan historias y caminos de vida que tienen que ver con seres que uno ama, uno también tiene que aprender a esperar y tratar de ser cauteloso para no dañar al otro”, comenzó diciendo.

“El amor está ahí. Está acá: para los nietos está acá”, decía mientras se tocaba el pecho a la altura del corazón. “Cuando me abran la puerta, me van a tener que frenar. Pero, mientras tanto, respeto, cariño...”, agregó el conductor televisivo.

Por otra parte, aseguró extrañar “mucho, mucho, mucho, mucho” a sus nietos. “Lunita, más que nieta, es una amiga. Teníamos una relación de amigos. Tengo mucha esperanza de que se va a recuperar el vínculo, tarde o temprano. Y a Leoncito no lo conozco, pero también tengo esperanza de encontrarme con ellos y poder contarles, según mi visión, qué pasó. Y seguramente me lo van a preguntar. Y seguramente se lo estarán preguntando con su cabecita y corazoncito”, cerró.