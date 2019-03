Cumplió 15 años y se ha convertido en una joven que marca tendencia, por lo que los ojos de su generación están posados en ella 24/7. Sin embargo, los últimos posteos deMartita Fort encendieron las alarmas: la joven mostró su costado "dark" e hizo polémicas declaraciones sobre la muerte, que preocuparon a más de uno.

En las imágenes que compartió la blonda con sus seguidores, se la pudo ver vestida totalmente de negro, posando muy suelta ante la cámara. Incluso, ella eligió maquillarse los labios del mismo tono. Pero lo que llamó la atención fueron las palabras con las que acompañó estas fotos.

"Todos me dicen que la vida es corta, pero quiero morir", expresó en una primera placa y agregó en otra: "Estoy enamorada de una chica fantasma, sola en un mundo solitario." Por último, dijo: "Desearía no tener un corazón para amarte." Estos dichos podrían dar indicios de que "algo no anda bien" en lo personal.

Las palabras elegidas por la hija de Ricardo Fort pertenecen a varias de las canciones del rapero estadounidense, Lil Peep, quién falleció en noviembre de 2017 a los 21 años producto de una sobredosis. Fue encontrado muerto en el bus en el que estaba de gira, previo a presentarse con su banda esa misma noche en Arizona, Estados Unidos.

Otra de las polémicas que generaron estas imágenes, es que Martita está utilizando un vaporizador. Sus seguidores comenzaron a criticar esta actividad y la cuestionaron al respecto sobre si "no es muy joven para fumar." Enojada, salió vía InstaStories a aclarar el panorama y explicó que consume "líquidos con sabores."