El cantante cumbiero L-Gante le respondió de manera irónica a la macrista Amalia Granata a través de sus redes sociales, luego de que la legisladora que saltó a la fama por contar que tuvo sexo con Robbie Williams lo criticara por recibir un premio.

El enojo de Granata

La diputada provincial de Santa Fe se mostró en desacuerdo con la distinción que recibió L-Gante de parte de la empresa Deco Color SRL que le entregó una plaqueta al músico por “el esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”.

"Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra 'artista'!”, señaló Granata.

Y luego disparó: “Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”.

La respuesta de L-Gante

"Si Amalia se alteró porque se enteró que me dieron una distinción como artista en la música y la cultura imaginate si se entera que tengo como cinco", respondió L-Gante a la macrista antiderechos Amalia Granata.