Después de culminar un primer año de vida exitoso en resultados artísticos y de producción, el Teatro del Bicentenario anunció su nueva cartelera pensada para el 2018. La programación inicial de la siguiente temporada (que sufrirá modificaciones e inclusiones de otros espectáculos eventuales en el transcurso del año que viene) incluye unas obras y alrededor de 50 funciones correspondientes a partir del mes de marzo hasta diciembre. Entre las novedades y eventos distinguidos, quien encabeza el orden de importancia es la figura internacional del actor estadounidense John Malkovich, quien interpretará una obra teatral que recorre varios países con positivas críticas: "Solo llámame Dios" (Just call me God). Además, está previsto que venga Jorge Dexler, el cantautor uruguayo; la puesta de danza "África Umoja", la ópera Don Carlo, el ballet "La bella durmiente", el Teatro Negro de Praga, la Compañía Déborah Colker de Brasil y Paul Taylor de Estados Unidos y el show futurista de Pixel (que no pudo realizarse este año) por citar algunos casos. Seguirán las co-producciones locales y nacionales, las presentaciones especiales, conciertos y óperas clásicas como Aida y Don Marco. Las propuestas son diversas, con estilos y géneros diferentes pero organizados en su justa medida para ofrecer una programación balanceada, entre contenidos clásicos, modernos y contemporáneos para la sala mayor del TDB.





Conciertos



Para marzo, viene el pianista Dmitry Masleev por primera vez a San Juan, con un repertorio clásico y romántico, ideal para el piano Steinway. Por su parte, Jorge Drexler dará "Salvavidas de hielo" en junio, con las canciones de su decimotercer disco de estudio. En agosto, la Orquesta de Cámara del Concert Gebouw de Holanda. Son 21 solistas dirigidos por su primer concertino Liviu Prunaru, quienes darán un concierto para violín y orquesta en re menor de Felix Mendelssohn. Y en septiembre, el Sestetto Stradivari de Italia.

Danza

Por este género de múltiples estilos, estarán presentes en la provincia la Compañía Cadabra, con su obra "No te duermas vencido". África Umoja, con su show "El espíritu de la unión", con canciones y danzas sudafricanas que confluirán en un espectáculo enérgico y explosivo interesante para apreciar. La compañía de danzas Paul Taylor de Estados Unidos con música de Bach y Piazzolla y el Ballet de la Bella Durmiente serán dos eventos imperdibles en Junio. Giselle será la producción sanjuanina, de la mano de RIPE, con la coreografía original de Coralli y Jules Perrot. En septiembre, se verá por fin la esperada obra Pixel de Mourad Merzouki y la Compagnie Kafic. Se suma también, en noviembre, el Ballet Estable del Teatro Colón y finalmente, la Compañía Deborah Colker de Brasil para diciembre con su puesta "Vero".

Teatro



La gran estrella del 2018 será sin dudas la presencia de John Malkovich en mayo con su obra "Sólo llámame Dios" (estará subtitulada) un drama potente con la interpretación de un actor de gran prestigio internacional.



Tal como fue en la edición pasada, el TDB dará espacio para desarrollar la Teatrina 2018 en marzo. Además, vendrá el Teatro Negro de Praga de Jiri Srnec en julio. Y el festival Teatro Arriba, del circuito del INT tendrá también su lugar en la sala mayor.

Especiales



Habrá funciones distinguidas como el homenaje musical a Inti Huama, la Gala Patria del 25 de Mayo y la puesta del espectáculo de la Fiesta Nacional del Sol "Difunta Correa. Amor de madre". Finalmente para el segundo aniversario del TDB, se planificará una gala lírica para octubre.

Ópera

Una de las marcas distintivas del TDB son los espectáculos de ópera con la articulación del Teatro Colón, el Teatro Argentino de la Plata y el Teatro Municipal de Santiago. En esta oportunidad, se producirán Don Carlo y Aida de Giuseppe Verdi. Como propuesta de artistas locales, se contará en agosto la ópera tango "María de Buenos Aires", escrita por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, con producción integral del TDB.