Hace tiempo que la Niña Loly eligió Miami como su ciudad de residencia permanente, pero cada tanto, la modelo regresa a Buenos Aires para cumplir con obligaciones laborales de su vida previa al exilio y visitar a su familia.

Este fin de semana, Loly fue la figura del desfile de una marca que la patrocina hace años y aunque intentó esquivar a los cronistas, una pregunta sobre la flamante maternidad de su exhijastra dio lugar a una respuesta impensada.

"More Rial es mamá, ¿qué sensación te da?", indagó un periodista de Pronto.com. "¿Qué sensación me da? ¡Que soy abuela!", contestó la cordobesa, con una gran sonrisa. Enseguida se dio vuelta y dejó al cronista sin más chances de preguntas, de hecho, no llegó a responder sobre el reciente casamiento de Jorge Rial con Romina Pereiro.

¿Qué quiso decir Loly con lo de "abuela"? La modelo y Morena mantienen una gran relación a pesar de que Loly ya no forma parte de la vida del Intruso. Hace poco conoció a Francesco Benicio en una merienda en Palermo y, a la distancia, acompañó a la mediática durante su embarazo. Además, en las épocas de convivencia, More llamaba "ma" a Loly y de allí que tal vez, ahora la Niña se sienta una "abuela" para el pequeño.

Otra hipótesis apunta al crecimiento de Morena y el paso del tiempo. Mariana la conoció cuando tenía apenas 14 años y ahora es todo una adulta. ¿Por eso ella se sentirá una "¿abuela?".