Del creador de glorias como Perros de la calle y Pulp Fiction, llega su novena película, rodeada de críticas dispares. "Había una vez en Hollywood" se llama la nueva de Quentin Tarantino que hoy -como uno de los films más esperados del 2019- debuta en San Juan en estreno nacional; y que al decir de los especialistas, seguramente contará con excelente convocatoria por razones que van más allá de la historia de turno. En primer lugar, es un producto Tarantino, con todo lo que esa marca significa. Por otro lado, está protagonizada por dos galanes y una belleza cinematográfica, Brad Pitt y Leo DiCaprio junto a la hermosa Margot Robbie (sin contar a la estrellita Dakota Fanning, ya grande, sí), así que hay para todos los gustos, se incluya o no el desempeño actoral. También es una de esas megaproducciones con despliegues por aquí y allá. La música (retro, en obvia armonía) es muy buena, desde Simon & Garfunkel hasta Aretha Franklin, pasando por Deep Purple, Neil Diamond y The Mamas & The Papas entre otros. Además, el mismo director dijo que probablemente la transforme en serie, así que ¿cómo no ver la génesis? Y encima viene precedida de un anuncio muy llamativo; y para algunos (¿malpensados?) bien marketinero: Dijo Quentin a GQ que sentía que ya había llegado al "final del camino", así que si esta peli tiene buena recepción, podría ser su despedida de los rodajes. "¡Puede que pare ahora! Quizá me detenga mientras pueda", declaró el realizador, aunque luego agregó un "Ya veremos...", que se enlaza con el número 10 al que también -confesó- le gustaría llegar... así que si es la despedida o no, no se sabe, pero no es mentira que funciona muy bien como señuelo. Después de todo eso, lo esencial. Tarantino vuelve al placer que parecen evocarle los años '60 para contar una historia con acción, suspenso y parodia, que también es sabido que le gustan.



"Había una vez en Hollywood" transcurre en el Los Ángeles de fines de los 60 y se centra principalmente en la relación laboral y amistosa entre la estrella del western Rick Dalton (DiCaprio), a quien se le está pasando su hora; y su doble de riesgo Cliff Booth (Pitt). Dalton -cuya vida está ligada completamente a Hollywood- es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate (Robbie) que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski y que se verá trágicamente envuelta con el clan de Charles Manson (en la vida real, Manson asesinó a la actriz embarazada y a otras personas en 1969); contexto y puntapié para subtramas del film.



Nadie sabe si la novena de Tarantino será al cine lo que fue la de Beethoven a la música, pero mientras tanto, los fans celebran y la taquilla también.

Una para chicos





Película de la serie animada Paw Patrol, Cachorros poderosos es otro de los estrenos que hoy llegan a San Juan. Dirigida por Charles E. Bastien, la película cuenta la aventura que comienza cuando un meteoro cae sobre la tierra y los cachorros se convierten en superhéroes con poderes especiales. Ryder, Chase, Marshall, Rocky, Rubble, Zuma, Skye y Everest se embarcan entonces en una nueva odisea perruna, plagada de emoción y misterio, donde deberán hacer uso de sus nuevos poderes para convertirse en los héroes de Bahía Aventura.



Esta es la primera peli que se desprende de la serie que Nickelodeon estrenó en Estados Unidos en agosto de 2013, y que se centra en un chico llamado Ryder, que lleva un paquete de búsqueda y rescate de perros conocidos como la Paw Patrol.