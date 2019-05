Los seguidores del estilo llevan sus melenas teñidas de colores fuertes, con cortes simétricos y flequillos rectos; y muestran una manera muy particular de vestir con combinaciones coloridas y llamativas, pero el look es lo de menos dentro del k-pop, término con el que se denomina al pop producido en Corea del Sur. Entre los sanjuaninos, el fenómeno coreano se instaló de manera definitiva en 2016 y su onda expansiva atravesó a jóvenes cuyas edades oscilan entre los 13 y los 20 años que tendrán su oportunidad de exhibir sus producciones en la primera edición de Revolución K-otica, un torneo organizado junto al Centro Amadeo Conte Grand, el 22 de junio.



Originado en la década del '90, el movimiento está fuertemente instalado en la industria musical internacional. "En general, hace más de 10 años que el género comenzó a expandirse y quizás más. Pero, aquí, la popularidad aumentó fuerte desde 2016, me atrevo a decir que hay entre 500 y 1.000 fans", aseguró María del Valle Lucero, más conocida como Mavi, fundadora del grupo dance covers K-oz (FOTO) que propulsa el concurso, para el cual hay tiempo de inscribirse hasta el 7 del mismo mes (ver aparte).



Convertido en un fenómeno popular de gran impacto; en la provincia, los seguidores se multiplican, en especial en las redes sociales y los espacios de reunión estudiantiles, uno de los más convocantes se produce en los jardines del Centro de Convenciones. Allí, decenas de k-popers se encuentran para ensayar, intercambiar noticias acerca de "Bias" -palabra que se utiliza para decir que hay un integrante favorito dentro de cierto grupo musical- o para presentar a un "Maknae" -el integrante menor del clan o del conjunto.



Aunque es una confluencia de canto y danza, en la provincia abundan las agrupaciones que se dedican a preparar cuadros coreográficos. "Es la actividad principal, ya que aquí se destaca mucho por el baile, lo más clásico, por lo elaboradas que son las coreos y los diferentes estilos que se pueden encontrar, donde existen muchísimos conceptos, desde cutes, coloridos, estéticamente oscuros, o influenciados por temas sociales, fantásticos o de amor.... Hay muchas variaciones y es lo que atrae a todos los que les gusta el k-pop", afirmó la líder de la agrupación nacida el año pasado que, el mes próximo, será protagonista de la primera edición del acontecimiento que reunirá cientos de chicos como espectadores y participantes, en una competencia de performances con diferentes categorías, que incluirá una feria de ventas y de juegos, entre otros atractivos.



Es que tanto la estética como el sonido proveniente de Oriente causan furor en legiones de jóvenes que ingresan al universo "k-popero" inspirados en referentes como BTS, septeto que supera sus propios récords en las redes y que este fin de semana hizo delirar a los fans tras su paso por Brasil en el marco de la gira Love Yourself: Speak Yourself. Pero no son los únicos ídolos de este suceso, ya que también hacen mover la rueda de esta exitosa maquinaria, bandas como Super Junior, Got7, Blackpink, EXO, Twice, Monsta X, Seventeen, Red Velvet, Stray Kids, NCT, Ateez y Shinee, con ritmos que engloban estilos como el rock, el hip-hop, el R&B, la electrónica y el latin. Además, la web es una de las plataformas preferidas para el soporte de este boom con millones de páginas dedicadas a la popular movida que reúne cada vez más adeptos en la provincia.



Las claves



Si hay algo que destaca a este movimiento son sus conceptos -cuando un grupo presenta su nombre con una característica que lo representa-. Así, está el Cute que es recurrente en los grupos femeninos pero adaptados y recreados con un sello propio, incluso hasta en grupos masculinos; el escolar, que es otro de los más utilizados; y la onda Cyborgs en referencia a criaturas formadas por materia orgánica y dispositivos tecnológicos o cibernéticos; grupos como B.A.P o VIXX hicieron de este, uno de los más populares. Además, se encuentra el distópico, que se basa en un mundo postapocalíptico para hacer videos; el de estética retro, con una vista al pasado recreando bandas de los '80, un ambiente de los '20 o interpretando un baile de los '90; los que toman libros o poemas conocidos, como lo hizo SHINee en el clip Sherlock inspirado en Sherlock Holmes.



Y como esos existen decenas como el militar con coreografías dinámicas acompañadas por el aspecto de idols vestidos con uniformes; de cuento de hadas con elementos fantásticos, ya sea de la literatura, el teatro o la música; y el de hip-hop, sobre todo entre grupos masculinos.

Las bases para el concurso local



Para el torneo sanjuanino que tendrá lugar el sábado 22 de junio a las 15, ya hay unos 200 chicos anotados y el plazo de los registros vencen el próximo viernes 7. Se podrán inscribir en 6 categorías. K-Pop grupal masculino (mínimo 4 participantes), independiente del género de los integrantes, deberán presentar una canción de un grupo o solista masculino de origen coreano. K-pop Grupal Femenino: al igual que en el anterior, los conjuntos deberán presentar una canción pero de un grupo femenino, sin importar el género de los integrantes del grupo concursante. Además, pueden presentarse en K-pop dúo/trío y K-pop Individual; en Fansing -competencia de canto de origen asiático que deberá ser presentada en su idioma original-, estilo libre -con cualquier estilo deseado, individual o grupal-.



Entre los ítems contemplados, está permitido hacer intro y remix, pero en total no se deben exceder los seis minutos, la coreografía debe ser la original, no se permiten cambios o agregados y se pueden realizar sólo dos cambios de la canción hasta una semana antes del evento. Los integrantes, si lo desean, pueden cambiar sus nombres o presentarse en otras categorías. No hay límites, pero el pago deberá realizarse por cada una de las categorías a las que se inscriban ($50), no se pueden repetir las canciones en una misma categoría.



Aspectos a evaluar: coreografía, coordinación, vestimenta y makeup (no es necesario que sea el original) y actitud. En el caso de presentar un remix, se tomará en cuenta la calidad de mezcla del tema y cómo estén adaptadas las coreografías. Bases, formulario e informaciones en: http://bit.ly/revo lucionk-otica.